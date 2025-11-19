A$AP Rocky confirme que "Don't be dumb" va sortir cette année, en 2025

Alors on ne demande qu'à croire A$AP Rocky, mais franchement, plus les jours passent, plus on pense qu'il ment.

Cela fait maintenant bien 6 ans qu'on parle plus de A$AP Rocky pour ses enfants, sa femme, ou encore ses problèmes judicaires (qui semblent désormais derrière lui) que pour sa musique. Depuis la sortie de "Testing" en 2018, qui n'était pas un chef d'œuvre même si ça allait, on n'a quasiment pas entendu Rocky derrière un micro. Il faut dire que sa famille s'est agrandie, encore très récemment, mais on sait que le rappeur a envie de sortir un nouvel album, "Don't Be Dumb", et l'artiste vient d'ailleurs d'annoncer que le projet sortirait bien en 2025.

On commençait pourtant à en douter sérieusement. Car le projet a été annoncé, pour la première fois, pendant l'année 2024, sans date de sortie officielle. Cela fait donc des mois qu'on attend des nouvelles de l'album, et A$AP Rocky vient justement d'en parler lors d'une interview pour Vanity Faire dans laquelle on peut lire :

Danny Elfman, il a bossé avec moi sur mon album, que je vais sortir cette année. Il a travaillé sur de nombreux morceaux de mon album.

A$AP Rocky compte donc bien sortir son album en 2025, mais franchement, on peine à y croire pour une simple raison : il ne reste que six semaines grand maximum avant la fin de l'année, et on n'a pour l'instant toujours pas eu droit à l'ombre d'un single.

Le rappeur affirme qu'il va sortir son album "par surprise", sans teasing, sans annonce de date de sortie, et là encore on aimerait bien le croire. Mais on a aussi l'impression que c'est une manœuvre pour qu'on parle du projet et on sent surtout qu'il sera beaucoup moins bon que ce qu'on attend de la part d'A$AP Rocky, et que c'est pour ça qu'il met autant de temps à le sortir...