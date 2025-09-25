A$AP Rocky et Rihanna accueillent leur troisième enfant

On espère que maintenant que c'est fait, l'album d'ASAP Rocky va enfin voir le jour.

Derrière Jay-Z et Beyoncé, ASAP Rocky et Rihanna forment depuis maintenant plus de 5 ans le couple "glamour" du rap US. Evidemment, ils n'en sont pas encore à leur niveau en terme de carrière dans la musique, même s'ils restent d'immenses stars du game, mais comme ils n'ont rien sorti de sérieux depuis 2018 pour Rocky et 2016 pour Riri, ça fait presque oublier leur statut d'artiste. Alors que le nouvel album "Don't be dumb", n'est toujours pas arrivé, on comprend mieux le motif du retard : la chanteuse vient d'accoucher de leur troisième enfant !

Une naissance qui a eu lieu le 13 septembre dernier, mais qui vient d'être officialisée par Rihanna sur son compte Instagram. Elle a posté une photo d'elle tenant son bébé dans les bras, et on apprend donc que c'est une fille, et que son prénom est Rocki Irish Mayers (le nom de son père). C'est donc le troisième enfant du couple ASAP Rocky / Rihanna, qui arrive au moment où Rocky multiplie les apparitions dans la presse, pour son activité d'acteur ou encore de mannequin pour marques de luxe.

Dans une récente interview, Rocky a d'ailleurs expliqué que sa situation familiale était en partie la raison pour laquelle son prochain album, "Don't Be Dumb", n'était toujours pas sorti :

Je ne veux pas tout mettre sur le dos de ma situation, mais la vie est ainsi faite. On n’avait pas prévu d’avoir des enfants, mais quand ça arrive, tu dois t’adapter et avancer avec. Je dois être présent pour ma famille, parce que c’est ça, la priorité.

On espère donc que maintenant que la famille a accueilli la petite nouvelle, on aura bientôt droit à l'album. En attendant, félicitations à Rihanna et Rocky, et longue vie à la petite Rocki Irish !