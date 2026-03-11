Theodora annonce son retour avec un nouveau single, "Miss Kitoko", cette semaine !

A peine quelques semaines d'absence, et Theodora est déjà de retour avec de la nouveauté : son single Miss Kitoko arrive ce vendredi, et qui annonce un nouvel album !

Récompensée aux Victoires de la Musique, en tête des pré-nominations pour la cérémonie des Flammes 2026, Theodora est littéralement partout depuis un peu plus d'un an désormais. La chanteuse est littéralement inévitable, et tout ce qu'elle touche se transforme en single d'or, minimum. A peine quelques semaines après la sortie du morceau "Sex Model", en featuring avec PLK, la chanteuse vient déjà d'annoncer son retour avec un nouveau single qui arrive très bientôt, qui s'intitulera "Miss Kitoko", et qui annonce également un nouvel album !

C'est la chanteuse elle-même qui a révélé l'information via un post sur son compte Instagram : ce vendredi 13 mars, à partir de 00h01, son nouveau single "Miss Kitoko" sera disponible. Kitoko, c'est un mot issu du lingala, qui veut tout simplement dire "beau", "beauté", ou "belle", puisqu'on imagine que Theodora y parlera d'elle-même, avec un peu d'egotrip comme elle l'a souvent fait jusqu'ici. La star n'aura même pas laissé ses fans un mois sans sortir de nouveauté, on dirait bien qu'elle est en mode charbon maximum.

Car ce single n'arrive pas seul : il est également accompagné d'une annonce d'album, comme on peut le voir dans l'annonce du post, dans lequel elle déclare : "Puisse l’era Sexy Music 4 Life enfin commencer avec son premier single". On a donc également la confirmation que son prochain album s'appellera "Sexy music 4 Life", et on imagine que ça sortira avant l'été, histoire de signer, encore cette année, un des tubes de l'été.