Gims se livre sur son featuring avec Theodora : "elle propose quelque chose d'unique"

L'un des morceaux les plus attendus de la semaine, c'était évidemment ce feat entre Gims et Theodora, "Spa".

On mange bien cette semaine dans le rap français ! Entre les 3 nouveaux morceaux de Ninho pour la réédition de "MILS 4", le duo entre Kaaris et La Fouine, on peut dire qu'il se passe des choses. Mais le morceau qui risque de faire les plus gros chiffres, c'est évidemment le featuring entre Gims et Theodora. Un morceau qui réunit deux des plus gros vendeurs de l'année dernière, qui s'appelle "SPA", et qui est disponible partout depuis aujourd'hui. Même Meugi place de grosses attentes sur cette collaboration.

Lors d'une interview pour Le Parisien, Gims s'est livré au sujet de ce featuring très attendu par tout le monde, "Spa". Et visiblement, Meugi avait très envie de faire ce feat :

C’est une collaboration que j’attendais depuis longtemps, nous confie en exclusivité Gims. J’ai tout de suite été séduit par l’univers de Theodora. Elle propose quelque chose d’unique. C’est une innovatrice, elle est audacieuse et à part.

Au niveau du titre, on retrouve le fameux "riddim Gims" qui a tant fait parler ces dernières semaines pour le rythme de l'instru. Rien de surprenant dans les paroles, mais clairement le morceau contient tous les ingrédients d'un hit, et on imagine que ça devrait faire péter les compteurs. D'ailleurs, ça a déjà commencé : déjà 102 000 vues sur Youtube alors que la chanson est sortie au milieu de la semaine. Attendez-vous à entendre ce morceau partout dans les prochains jours !