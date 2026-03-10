Kanye West fixe officiellement la date de son retour avec "Bully"

Annoncé depuis un siècle environ, on sait désormais quand "Bully", le nouvel album de Kanye West, va sortir, puisque la date de sortie vient d'être annoncée officiellement par le rappeur.

C'est peut-être la Fashion Week et ça doit faire plaisir à deux ou trois rappeurs, mais nous, on s'en fout complètement. Ce qu'on attend, c'est le retour des gros rappeurs avec de gros albums et à ce sujet, il y en a un qui sera probablement un peu plus attendu que les autres : Kanye West. Car chaque retour de Kanye est un évènement musical, et il est censé sortir "Bully" dans les prochains jours. D'ailleurs, l'artiste vient d'annoncer officiellement la date de sortie de l'album, et c'est pour le mois de mars !

Une bonne nouvelle, pour un album qui avait à la base était annoncé pour le mois de juin 2025. Un "petit" retard causé probablement par l'exigence toujours plus grande de Kanye West sur ce qu'il fait, mais aussi les retours très négatifs du public après la sortie de plusieurs maquettes remplies d'IA. Enfin, la fin de sa crise bipolaire/antisémite il y a quelques mois, a dû aussi un peu retarder la sortie du projet, puisque le morceau "Heil Hitler" semble avoir été retiré de la tracklist. Désormais, tout est prêt pour la sortie de l'album, qui devrait arriver le 27 mars 2026.

L'album sortira sur le label Gamma, une société indépendante, et on devrait y retrouver pas mal d'ingrédients qui ont construit la gloire de Kanye West, à commencer par des samples sublimes, issus de la "black music" américaine, mais aussi quelques touches de gospel puisque Ye est désormais très influencé par la spiritualité. On va suivre ça de très près, et on va aussi suivre de très près son passage au Stade Vélodrome à Marseille !