Kanye West demande pardon pour son antisémitisme : "je ne suis pas un nazi"

Dans une très longue prise de parole publiée dans le Wall Street Journal, Kanye West a abordé ses dérapages antisémites en demandant pardon, a parlé de sa bipolarité, et de ses pensées suicidaires.

On n'entendait plus trop parler de Kanye West ces derniers mois. En vérité, depuis qu'il s'était excusé pour son antisémitisme auprès de rabbins new-yorkais, le rappeur/producteur de génie était quasiment silencieux, et c'était plutôt une bonne chose au vu de ses dérapages récents. Alors que les gens attendent toujours son album "Bully", l'artiste a surpris tout le monde en prenant la parole dans le Wall Street Journal, afin de s'excuser de ses dérapages antisémites, de parler de sa bipolarité, de ses envies suicidaires, bref, d'être transparent sur ce qu'il traverse dans sa vie.

C'est la première fois qu'un rappeur utilise ce genre de média officiel pour aborder ces types de sujets. Car ce sont des sujets très personnels, assez "deep", et il faut aussi dire que Kanye West s'est impliqué dans des polémiques dont tous les autres artistes du game ont préféré se tenir éloignés. Ye a donc voulu expliquer à tous les gens blessés par ses propos pendant ces 5 dernières années pourquoi il était aussi ingérable :

A ceux que j'ai blessé : il y a 25 ans, j'ai eu un accident de voiture qui a cassé ma mâchoire et a causé des dommages au lobe frontal droit de mon cerveau. A l'époque, je m'étais plutôt concentré sur les dommages visibles, les fractures, les gonflements et les autres blessures physiques évidentes. La blessure la plus profonde, celle à l'intérieur de mon cerveau, est passée à la trappe.

Kanye West explique ensuite qu'à l'époque, la médecine n'était pas encore très avancée sur ce sujet, et qu'il n'avait jamais été diagnostiqué correctement avant 2023, et que c'est cet oubli médical qui avait fini par entraîner sa bipolarité. Il se livre ensuite en détails sur les conséquences de sa bipolarité, en particulier le déni, ce sentiment qui vous fait penser que vous n'êtes pas malade, la manière dont il a traité les gens proches de lui de manière horrible, et aussi comment il se détachait de sa véritable personnalité lors des périodes où ces troubles devenaient plus intenses. C'est dans ces moments de grandes confusions qu'il s'est mis à propager des discours nazis et antisémites :

Dans cet état catastrophique, j'ai gravité autour des symboles les plus destructeurs que j'ai trouvé : la croix gammée, et j'ai même vendu des t-shirts avec ce symbole dessus. [...] Ce n'est pas une excuse pour ce que j'ai fait. Je ne suis pas nazi ou antisémite. J'aime le peuple juif. A la communauté noire, qui m'a toujours soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments. La communauté noire est, sans aucun doute, le fondement de qui je suis. Je suis désolé de vous avoir laissés tomber. Je nous aime.

Il explique ensuite qu'en 2025 il est entré dans un long épisode de crise maniaque, et qu'il a fait preuve de comportements impulsifs et paranoïaques qui ont détruit sa vie. Il confie même qu'il y avait des moments où il ne souhaitait même plus être en vie. Il explique ensuite qu'il a trouvé du réconfort sur Reddit et d'autres forums en ligne, en trouvant des gens qui partageaient le même trouble que lui. Il affirme également avoir pris conscience du poids de ses paroles en tant que leader de sa communauté, et qu'il est désormais concentré sur le fait de se soigner, physiquement et mentalement, et de mettre toute son énergie au service de quelque chose de positif. Il explique aussi qu'il ne veut pas qu'on lui accorde le pardon en raison de son état, il veut le gagner et le mériter.

Bref, on dirait qu'on fait face à un nouveau Kanye West, plus conscient de ses problèmes, et c'est clairement un des trucs les plus inspirants qu'on ait pu lire de la part d'un rappeur US ces 15 dernières années. On espère maintenant qu'il va réussir à se séparer de ses horribles "proches" du milieu du show-business, ces vautours qui l'ont laissé se détruire pendant des années sans rien dire et sans le forcer à se soigner.

Bonne chance pour la suite, Yeezus, en espérant que "Bully" arrive bientôt et qu'on y apprenne plein de choses !