Kanye West : un club de Miami vire ses employés après la diffusion de "Heil H*tler"

La musique de Kanye West continue d'avoir des effets inattendus. On se demande bien ce qui est passé par la tête des employés du club...

Plus que quelques jours avant de pouvoir enfin découvrir "Bully", l'album de Kanye West qui aurait dû sortir il y a au moins 6 mois déjà. L'artiste devrait normalement sortir l'album le 30 janvier 2026, la semaine prochaine donc. Alors que le rappeur s'est calmé sur les polémiques et les dérapages ces derniers mois (il s'est même officiellement excusé auprès d'un rabbin), ses anciens morceaux, eux, continuent de faire parler. Notamment "Heil Hitler", probablement son titre le plus polémique, qui a d'ailleurs été retiré des plateformes. Alors qu'un club de Miami, le Vendome, a diffusé le morceau lors d'une soirée, la direction a décidé de virer ses employés.

C'est une histoire qui sort encore de nulle part, comme seuls les Etats-Unis sont capables de nous en offrir (pour l'instant...). Une boîte de nuit de Miami Beach a récemment diffusé, lors d'une soirée, le morceau "Heil Hitler" de Kanye West. Plusieurs vidéos de la soirée ont fuité sur le web, vidéos dans lesquelles on voit d'ailleurs des influenceurs étiquetés à l'extrême droite comme Andrew Tate, Nick Fuentes ou encore Sneako en train de s'enjailler sur le morceau.

Club plays HH by Ye while Nick Fuentes, Tate, Sneako, Clavicular, and Myron sing and throw salutes.



The culture is changing 💀 pic.twitter.com/0tTTBksZte — 𝐀𝐍𝐓𝐔𝐍𝐄𝐒 (@Antunes1) January 18, 2026

Forcément, ça a créé un petit bad buzz pour l'établissement, mais aussi pour les célébrités présentes ce soir-là. Andrew Tate s'est d'ailleurs rapidement désolidarisé en disant qu'il n'avait rien à voir avec tout ça et que ce n'était pas lui qui avait demandé à passer le morceau. D'ailleurs, il a l'air un peu gêné sur la vidéo, même si il s'enjaille bien pendant que ses potes font des saluts nazis pas très assumés.

En tout cas, le club a pris des mesures après la diffusion du morceau : le Vendome a décidé de licencier trois employés suite au bad buzz. Sacré Kanye West, il n'a pas fini de faire parler avec sa provocation...