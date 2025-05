Kanye West : son morceau "Heil H*tler" retiré de toutes les plateformes

Après le flop de "Donda 2", on dirait que Ye a trouvé le moyen de refaire parler de lui.

On continue avec l'épisode 2549 de "Kanye West et les nazis". Depuis plusieurs mois, et même plusieurs années, Ye entretient un rapport particulier avec le nazisme et la communauté juive. On se rappelle l'incroyable moment où il avait dit détester les juifs, avant d'affirmer qu'il les aimait à nouveau grâce à la performance de Jonah Hill dans "21 Jump Street". Globalement, on sent que le boug essaie tant bien que mal d'attirer l'attention sur lui en profitant du fait que des millions de gens aimaient sa musique à travers le monde. Mais son dernier morceau en date, "Heil Hitler", est visiblement allé trop loin.

Oui, vous avez bien lu, Kanye West a bien sorti un morceau nommé "Heil Hitler". On ne sait pas de quel projet c'est extrait, mais il s'agit évidemment d'une nouvelle provocation de la part de Yeezus, avant la sortie de son album "Bully" prévue dans quelques semaines. Un morceau avec très peu d'intérêt, beaucoup de voix électroniques (peut-être même de l'IA?) et des basses distordues, bref, rien de neuf, ni d'original, ni même de simplement bon. Même au niveau des paroles, alors que Kanye West se veut subversif, en sous-entendant qu'on lui interdirait de voir ses enfants parce qu'il est noir, et qu'il a donc décidé de devenir nazi, il ne fait que confirmer qu'il ne comprend toujours pas qu'il a besoin d'une aide médicale et surtout, psychiatrique, si jamais il veut vraiment revoir ses enfants.

Heil Hitler by Ye has been banned by all digital streaming platforms while Rednecks by Randy Newman remains streamable They’re literally keeping the niggas down https://t.co/DrCWKMiQn6 — ye (@kanyewest) May 8, 2025

Comme tout le monde pouvait s'y attendre (à part lui visiblement), le morceau vient d'être retiré de toutes les plateformes de streaming. Ce qui a mis Kanye West très en colère, il s'est donc immédiatement saisi de son téléphone pour tweeter : "Heil Hitler de Ye a été supprimé de toutes les plateformes de streaming, pendant que "Rednecks" de Randy Newman est toujours dispo. Ils veulent vraiment garder les n*gros à terre", faisant ainsi référence à une chanson américaine assez connue, aux paroles racistes envers les noirs.

En vrai de vrai, on commence à être fatigués de lui, rendez-lui ses gosses, même s'il est complètement fou, qu'il en fasse des malades mentaux comme lui et tout le monde sera content. De toutes façons il est perdu, et on ne sait pas si les enfants pourront se remettre un jour du ridicule qu'attire Kanye West sur lui de manière quasi-quotidienne depuis plusieurs mois maintenant.