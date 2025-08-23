Lino, Mac Tyer et Pit Baccardi réunis dans une incroyable vidéo où ils livrent leur vision du rap FR

Entendre nos 3 anciens discuter de rap, ça fait tellement de bien.

Ce n'est plus si souvent qu'on entend parler de rap dans les médias, même spécialisés. Ce qui est paradoxal, car le genre n'a jamais été aussi dominant en France que ces dix dernières années. Mais dès qu'un média est un peu trop critique, il se fait boycotter par les artistes. D'un autre côté, certains rappeurs stars de la nouvelle génération semblent être de moins en moins à l'aise devant les caméras (on ne citera pas de nom). Heureusement, il reste les anciens, comme Pit Baccardi, Lino et Mac Tyer, qui ont décidé de s'asseoir autour d'une table pour discuter du game.

C'est avec surprise qu'on a découvert cette petite pépite qui tombe pile pour la fin de l'été. Sur la chaîne Youtube de Pit Baccardi a été mise en ligne, cette semaine, une vidéo dans laquelle on retrouve Pit, accompagné de Lino et de Mac Tyer, en train de parler du rap français. Le business, l'émergence du mouvement, la manière de se construire une carrière en indé ou non, comment le rap était vu à telle ou telle époque, l'importance des chiffres dans l'industrie actuelle et dans celle du passé, tout y passe.

Une discussion intéressante, dans laquelle on voit plusieurs générations confronter leurs points de vue. Le moment où Mac Tyer parle des anciens qui ont "abandonné" le rap game au moment où l'industrie musicale connaissait la crise du disque des années 2000 (avec l'arrivée du téléchargement illégal, des graveurs, etc...) est très instructif, tout comme le rapport à l'argent dans les différentes époques.

Bref, on vous invite vivement à checker ça si vous êtes fans de rap ! Et pour les fans de Pit, rendez-vous à l'Olympia le 25 septembre prochain pour un concert d'anthologie, car le gars est en forme, on vous laisse vérifier.