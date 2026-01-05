Kylian Mbappé devient égérie de Dior pour la collection été 2026

Kyky2Bondy n'a peut-être pas le permis, mais il est désormais l'égérie officielle de la marque Dior, et ça, ça pèse.

Drôle d'année 2025 pour Kylian Mbappé, qui a vu son ancien club remporter la Ligue des Champions pile l'année où il s'en va. De son côté, l'attaquant des Bleus et du Real de Madrid a quand même fait une énorme saison, en allant même chercher le record de buts marqués sur une année civile sous la tunique madrilène. Un record qu'il n'a qu'égalé, mais dorénavant, les regards sont tournés vers 2026, avec pas mal de grosses actus à venir : la ligue des champions, mais aussi la Coupe du Monde cet été, ou encore cette nouvelle collaboration du Kyks avec Dior !

L'attaquant français est devenu la nouvelle égérie de la marque de luxe pour la campagne de l'été 2026. L'information a été dévoilée par la marque elle-même, avec une petite vidéo courte et assez drôle, dans laquelle on voit Kylian Mbappé essayer de s'attacher un nœud papillon avec beaucoup de difficulté. Encore une belle preuve de plus que Kyky, malgré certains commentaires bien rageux à son égard, est une valeur sûre pour les marques qui gravitent autour du football.

Le timing est d'autant plus parfait que, comme il s'agit de la campagne pour l'été 2026, on devrait beaucoup voir le joueur, ainsi que la marque, durant la Coupe du Monde qui approche. On espère d'ailleurs qu'on verra le joueur jusqu'en finale, car il va évidemment être une pièce maîtresse de l'effectif pendant notre quête pour cette 3ème étoile, qui nous a échappé de peu en 2022.