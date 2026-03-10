Une fois de plus, Seth Gueko a rassemblé la crème du rap d'Île-de-France pour "Titi Parisien 3" avec Busta Flex, L'indis, Nakk, Test, Cyanure, Dabaaz, Joe Lucazz, Abuz, Lavokato et Medine.

On dirait que Seth Gueko est à nouveau en pétard depuis qu'il a reçu le premier single d'or officiel de sa carrière pour "Titi Parisien remix", un classique en compagnie d'Oxmo Puccino et Nekfeu. Alors que le barlou avait annoncé en interview qu'il comptait prendre de la distance avec le rap, et notamment avec les exigences commerciales, il a quand même dit qu'il continuerait à se faire plaisir dans le peura. Et visiblement, son plaisir, c'est d'inviter Busta Flex, L'indis, Nakk, Test, Cyanure, Dabaaz, Joe Lucazz, Abuz, Lavokato et Medine pour une nouvelle version baptisée "Titi Parisien 3" !

Une nouvelle version qui arrive 3 ou 4 mois à peine après la sortie de "Titi Parisien 2", en compagnie de Jarod, Davodka, Hayce Lemsi, MC Jean Gab'1, Haroun ou encore Kanoë et quelques autres. Pour le volume 3 fois, Seth Gueko a opté pour un line-up qui devrait faire plaisir aux puristes, notamment à ceux des années 90/2000. Au programme, toujours du kickage, l'amour de la rime, mais aussi l'amour de l'Île-de-France, une région que tous les rappeurs présents sont fiers de représenter, même lorsqu'ils n'en sont pas issus à l'image de Médine, bouillant sur le track.

Evidemment, ce featuring n'est pas une compétition, plutôt un gros moment de partage entre anciens du rap game qui maîtrisent leur karaté sur le bout des doigts. Mais on ne peut pas s'empêcher de mettre un peu plus de lumière sur les couplets de Seth Gueko, de Busta Flex, de L'Indis, et de Médine, qui vient tout cramer pour clôturer le morceau.

Bref, un beau morceau, une belle initiative, bravo tout le monde et merci pour ce joli moment !