Sethu Gueko est en train de nous réunir un casting de kickeurs pour "Titi Parisien 2", la suite du titre culte avec lequel il avait marqué les esprits en 2015.

Les clins d'œil du destin, ou les coïncidences, si vous préférez, sont parfois assez folles dans le rpa français. Il y a quelques jours, on vous parlait du fait que Seth Gueko recevait son premier single d'or pour "Titi Parisien remix", son morceau avec Nekfeu et Oxmo Puccino avec lequel il rendait hommage à la capitale après les attentats du 13 novembre 2015. Et aujourd'hui, on a droit à une nouvelle qui fait plaisir : il nous balance "Titi Parisien 2", en compagnie de Davodka, Hayce Lemsi, Jarod, Haroun, et bien d'autres encore.

Une coïncidence de malade, et une très bonne nouvelle annoncée sur Instagram. Visiblement, tout ça se fait en partenariat avec le célèbre média Daymolition, on imagine donc qu'on va avoir droit à un clip, et d'après le post Instagram, ça devrait arriver aujourd'hui, à 16h. On revient rapidement sur le casting, car quand même, c'est une dinguerie : en plus de Seth Gueko, on a donc Jarod, Haroun de la Scred, Hayce Lemis, Davodka, Kanoë, Rocca, Loko, Costa et L.I.K.

Une belle brochette de kickeurs, et le morceau est déjà disponible, même si on a hâte de découvrir le clip avec tout le monde. Nouvelle instru, même si elle est très inspirée de l'ancienne version, de grosses rimes, une ambiance mélancolique, et des mecs qui rappent, tout simplement. Que demander de plus ?