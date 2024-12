Jarod "Termine 2024"

Evidemment, le rappeur n'allait pas laisser l'année se terminer sans une bonne séance de découpage.

Ca fait tellement longtemps que Jarod nous sort à chaque fin d'année un nouveau freestyle "Termine...", qu'on commençait à avoir peur, au fur et à mesure que les heures qui nous séparent de 2024 diminuent, de ne pas avoir droit à un freestyle en cette fin d'année assez active dans le game. Heureusement, Jarod n'est jamais en retard et il est venu nous livrer une nouvelle séance de kickage sauce 19ème arrondissement. Toujours aussi fort au micro, il enchaîne les punchlines et les placements inhabituels, et ça nous fait plaisir de revoir le "Big Jaja" dans cet exercice. En espérant entendre un peu plus parler de lui pour l'année prochaine !