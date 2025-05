Chris Brown arrêté au Royaume-Uni pour coups et blessures

Les faits remonteraient en 2023.

On connaît Chris Brown l’artiste, une véritable machine à tubes, auteur de hits planétaires comme With You, Loyal ou plus récemment Sensational en featuring avec Davido et Lojay. Mais derrière la superstar du R&B, c’est aussi une figure de plus en plus controversée qui se dessine.

Loin de l’image du chanteur à la voix de velours, Chris Brown traîne depuis des années une réputation sulfureuse, entre violences conjugales, accusations d’agressions sexuelles et comportements agressifs. Autant d’affaires qui ont conduit certains pays à boycotter sa venue, rendant son image publique aussi instable que sa carrière est prolifique.

Cette fois, c’est au Royaume-Uni que l’artiste refait parler de lui pour de mauvaises raisons. En escapade à Manchester, où il était en pleine tournée, celui qui a récemment partagé un feat avec Dadju a été interpellé dans la nuit du jeudi 15 mai. La raison ? Il est soupçonné de coups et blessures graves, des faits qui remonteraient au 19 février 2023.

Selon le média britannique The Sun, la plainte a été déposée par le producteur Abe Diaw, qui accuse Chris Brown de l’avoir violemment agressé dans une boîte de nuit. L’artiste lui aurait lancé une bouteille en pleine tête avant de le rouer de coups alors qu’il était déjà au sol. Une scène d’une extrême violence, totalement incompatible avec l’ambiance festive qu’il est censé incarner.

Une affaire d’autant plus embarrassante que Breezy était annoncé comme tête d’affiche du festival Afro Nation. Une place de choix qui pourrait désormais être compromise. Alors qu’il tentait de redorer son image avec une tournée très attendue, cette nouvelle polémique ne fait que creuser le fossé entre le public et l’artiste.

Reste à savoir comment Chris Brown réagira à ces accusations : silence, démenti ou mea culpa ? En attendant, ce nouvel épisode ne fait que confirmer que le plus grand adversaire de Chris Brown, c’est sans doute lui-même.