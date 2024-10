Un documentaire sur les violences de Chris Brown va sortir ! "C'est la seule façon de l'arrêter"

Après l'affaire Diddy, c'est une autre affaire sombre qui tombe aux US.

Chris Brown dans la tourmente

Les masques tombent concernant les dérives des stars US. Alors que l'affaire Diddy bat son plein, le rappeur 50 Cent va en consacrer un documentaire. Mais cette fois c'est une autre star qui est dans la sauce depuis quelques jours. Chris Brown a été récemment accusé d'agression sexuelle sur mineure par une jeune femme sur les réseaux sociaux. Et son cas est loin d'être épargné. Connu pour ses violences conjugales avec plusieurs femmes dont la star Rihanna. L'artiste avait alors plaidé coupable sur ses différentes affaires. Mais alors que les détails de son côté sombre n'ont pas encore été détaillé, voilà que les phases de l'artiste vont être dévoilés au grand jour.

Discovery consacre un documentaire sur les dérives du chanteur

En effet, la chaîne d'investigation Discovery va alors diffusé un documentaire sur l'interprète de "Look At Me Now" qui s'intitulera Chris Brown : A History of Violence qui évoquera toutes les violences conjugales d'agressions physiques et sexuelles.

Voici la bande-annonce du documentaire avec le synopsis :

"Le passé de Chris Brown depuis son enfance troublée, explorera l’impact durable du cycle des abus et posera la question : comment un homme avec un passé public aussi violent peut-il conserver son statut de superstar ?"

Durant l'interview on peut entendre un témoignage d'une des plaignantes de Chris Brown :

"Chris Brown est un musicien incroyable et talentueux, mais appelons les choses par leur nom : il agresse les femmes.. constamment, sans s’excuser. Je n’ai pas parlé de cette affaire publiquement, mais c’est la seule façon de l’arrêter."

Pour suivre le documentaire, rendez-vous le 27 octobre prochain sur la chaîne Discovery.