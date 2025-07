Soprano : Quand sa mère voulait fondre son premier disque d'or pour en faire des bijoux !

Soprano a marqué son grand retour fin 2024 avec la sortie de son album "Freedom", salué par son public et la critique. À l’occasion de ses 20 ans de carrière, l’artiste marseillais avait prévu un concert exceptionnel au Stade Vélodrome en octobre 2025. Un événement très attendu qui devait célébrer son incroyable parcours dans le rap français.

Mais malheureusement, les fans ont appris une mauvaise nouvelle : le concert a été annulé. Dans un communiqué, l’équipe de l’artiste a expliqué :

Un coup dur pour Soprano, mais rien qui ne ternisse une carrière exceptionnelle. De Psy 4 de la Rime à ses nombreux albums solo, il est devenu l’un des incontournables du rap français, enchaînant les succès et certifications.

Parmi toutes ses récompenses, il y en a une qui reste gravée dans sa mémoire : son tout premier disque d’or. Invité sur RTL, Soprano a partagé une anecdote aussi drôle que touchante à ce sujet — et surtout sur la réaction de sa mère.

"C’est vrai. En fait je lui ai offert mon disque d’or, en plus c’était mon premier disque d’or. J’arrive, je lui donne. Elle connaît pas trop, elle me dit ‘c’est super mais pourquoi il y a la vitre ? Viens, on le sort, comme ça on le fond, on fait les bijoux, les colliers et tout’. Je lui dis non maman c’est un tableau. Elle me dit ‘bon si tu veux’."