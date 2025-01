Soprano : 5 titres rap qui ont marqué sa carrière

Focus sur 5 sons de Sopra qui aura marqué l'histoire du rap.

Le 14 janvier, Soprano célébrera ses 46 ans. À cette occasion, revenons sur cinq morceaux rap incontournables qui ont jalonné sa carrière, entre ses débuts avec le groupe PSY4 de la Rime et ses succès en solo.

1. "À la bien" (2006)

Ce morceau, issu de son premier album solo Puisqu'il faut vivre, est l’un des premiers grands succès de Soprano en solo. Avec son refrain accrocheur et ses paroles positives, il a marqué une génération et a contribué à asseoir son style entre rap introspectif et ouverture vers un public large. Cette chanson est devenue un hymne pour de nombreux fans et résonne encore aujourd’hui dans ses concerts.

2. "Halla Halla" (2007)

Dans ce morceau extrait de Puisqu'il faut vivre, Soprano livre un titre énergique et personnel. Avec un flow incisif et des paroles marquantes, "Halla Halla" exprime ses racines, son combat et sa volonté de réussir dans un monde parfois difficile. Ce titre est une pierre angulaire de son répertoire et reste encore très apprécié par ses fans fidèles.

3. "Ferme les yeux et imagine toi" (2007)

Toujours tiré de son premier album solo, ce titre en featuring avec Blacko est une véritable invitation à la réflexion et à l'évasion. Avec des paroles inspirantes sur la résilience et la capacité à rêver d’un avenir meilleur, ce morceau est une ode à l'espoir et à la force mentale. Il s’est imposé comme un des morceaux les plus emblématiques de la carrière de Soprano.

4. "Le monde est..." (2005) - PSY4 de la Rime

Retour aux origines avec ce titre extrait de l'album Enfants de la Lune. "Le monde est..." est un classique du rap français, où PSY4 de la Rime affirme son ambition, sa détermination et son énergie collective. Ce morceau est une preuve indéniable du talent collectif de Soprano, Alonzo, Vincenzo et DJ Sya Styles. Il capture parfaitement l’âme et l’énergie du groupe, qui a su marquer l’histoire du rap hexagonal.

5. "Jeunesse France" (2008) - PSY4 de la Rime

Tiré de l’album Cité d'Or, ce morceau aborde des sujets profonds et engageants. Avec PSY4 de la Rime, Soprano a toujours su mettre en lumière des thèmes de société avec intelligence et sensibilité, et "Jeunesse France" ne fait pas exception. Les paroles explorent la réalité sociale des jeunes, tout en offrant un message d'espoir et de solidarité. Ce morceau est une œuvre marquante qui résonne encore aujourd’hui.

De ses débuts avec PSY4 de la Rime à son incroyable carrière solo, Soprano a su s’imposer comme une figure incontournable du rap français. Son talent pour mélanger les styles et transmettre des messages universels continue d’inspirer des générations entières.

Bon anniversaire, Soprano !