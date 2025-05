Ninho a appris la montée du Paris FC en plein concert !

Le rappeur entrait dans l'histoire avec son double concert au Stade de France !

On peut le dire, Ninho a vécu un week-end historique et une semaine de folie. Le rappeur du 91 a marqué les esprits en enchaînant deux dates complètes au Stade de France, contredisant ainsi les propos de Booba qui mettait en doute sa capacité à remplir l’enceinte mythique. Le public a répondu présent, et l’effet a été immédiat : deux de ses morceaux ont dépassé les 200 millions de streams, un cap tout simplement ahurissant dans le rap francophone.

Et pendant qu’il règne sur les charts, N.I a aussi de quoi se réjouir sur le plan sportif. Le Paris FC, club auquel il est très attaché, a validé son accès à la Ligue 1 pour la saison prochaine. Une première historique pour le club francilien, porté par un projet ambitieux depuis sa reprise par la famille Arnault.

La montée du club a été officiellement actée le 2 mai dernier, un soir où Ninho se produisait au Stade de France. L’ironie du destin a voulu qu’il apprenne la nouvelle en plein concert, comme il l’a raconté au micro de BeIN Sports, quelques jours plus tard, lors de sa présence au stade Charléty le 10 mai pour assister à la victoire du Paris FC contre Ajaccio :

"On suivait la victoire, et on nous disait à l’oreillette, lorsqu’on chantait, qu’on était qualifié (promu, en fait). Ça m’a fait vraiment plaisir. C’était magnifique, on a fait double concert et ça s’est très bien passé. Le lendemain, on a mis les affiches, on a gagné, célébré. C’est une célébration pour Paris, une évolution. Le Paris FC, ça représente toute notre jeunesse, c’est la barrière entre le foot de quartier et le foot pro. On rêve encore plus grand maintenant qu’ils sont en L1."

Il faut dire que Ninho ne se contente pas d'être un simple supporter : il a récemment collaboré avec le club pour la création du maillot "Third" que les joueurs porteront la saison prochaine. Une pièce déjà très attendue, reflet d’un pont entre le rap et le foot, entre les quartiers et les grands projets professionnels.

Entre succès musical, reconnaissance populaire et fierté sportive, Ninho incarne plus que jamais une génération qui réussit, sans jamais oublier d’où elle vient.