Diddy a officiellement demandé la grâce présidentielle à Donald Trump

Si Diddy arrive à ne pas faire de taule alors qu'il risque jusqu'à 20 ans, c'est très fort.

L'affaire Diddy est sans doute la plus grosse affaire judiciaire qui a jamais touché le rap game, en tout cas, la plus médiatisée, juste devant le procès de Young Thug et de YSL. Une affaire qui s'est finalement soldée par un rejet des plus grosses charges qui pesaient contre le boss de Bad Boy Records, mais aussi par la confirmation qu'il est bien coupable de deux chefs d'accusation de transport à des fins de prostitutions. Pour ça, il risque une lourde peine (jusqu'à 20 ans), et on imagine que c'est la raison pour laquelle il a officiellement demandé d'être gracié par Trump.

Les déclarations du président américain sur le sujet lui ont sans doute forcé un peu la main. Le weekend dernier, Trump déclarait en effet que gracier Diddy allait être compliqué, à cause du fait que ce dernier avait été très critique envers lui lors de la dernière campagne présidentielle. On imagine que ça a un peu fait peur à l'équipe judiciaire du mogul. Du coup, Nicole Westmoreland, membre de son équipe d'avocats, vient de confier à CNN que la demande de grâce a été faite officiellement au président américain.

Alors que le rappeur et producteur est actuellement toujours en détention en attente de son verdict, qui tombera vraisemblablement au mois d'octobre, on dirait bien que ça s'active en coulisses pour lui éviter la prison. Et vu la facilité de Trump à gracier les rappeurs US pour s'attirer la sympathie d'une partie de l'électorat américain, et le fait qu'il aime beaucoup quand on lui demande des choses puisque ça le fait se sentir indispensable, Diddy pourrait bien ne pas purger sa peine du tout, ce qui serait assez fou, lorsqu'on se rappelle tout ce qui se racontait à son sujet il y a un an.