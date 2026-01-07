Après l'annonce de la composition du jury de la saison 5 de "Nouvelle Ecole", Booba a été un des premiers à réagir, en allumant complètement le nouveau jury sur leur manque d'oseille.

La saison 4 de "Nouvelle Ecole" vient à peine de se terminer, il y a quelques semaines, que la production est visiblement déjà en train de penser à la suite. Car oui, il y aura bien une saison 5 de l'émission, toujours sur Netflix, et l'information a été officialisée par l'annonce, sortie hier, de la nouvelle composition du jury pour cette future saison. On y retrouvera donc SDM, seul rescapé, en compagnie de Oli et de Théodora ! Et forcément, l'annonce n'allait pas se faire sans que Booba ne vienne mettre son grain de sel, lui qui a décidé d'allumer tout le monde.

Car il faut le rappeler : Booba est un des premiers haters de l'émission "Nouvelle Ecole", lui qui n'a quasiment pas changé d'avis depuis la toute première saison. Et forcément, ça ne s'est pas arrangé au fil des années, et vu qu'il est maintenant en "clash" avec SDM, il n'allait pas rater l'occasion de venir le titiller, sur... son manque d'argent !

Bon le SDM cette saison je sais pas mais... Les autres saisons ça prend du... allez, du 300K. J'veux dire, 150K après impôts, t'achètes même pas une belle Mercedes, ça veut dire les mecs ils sont fauchés en vrai. Donc ils vendent leur... bah ils vendent leur cul. Ils savent pas patienter, ils ont jamais fait d'argent. Ce qu'ils racontent, "dans la rue j'ai fait ci", y a R, ils ont pas d'oseille, donc ils vendent leur cul pour 300K, 150K, voilà. Ils savent pas faire de business, mais ils vont le payer tout ça, sur le long, ça paie pas. Et c'est pas assez d'argent pour se vendre. Tu te vends pas pour aussi peu normalement. Tu te vends pas tout court mais bon...

Visiblement, le chèque proposé par l'émission ne vaut donc "pas le coup", en tout cas pour Booba, qui, il est vrai, n'est sans doute plus à 150 000 euros près aujourd'hui. Cependant, on se souvient d'une époque où lui aussi s'était un peu "vendu" pour aller chanter à la Star Academy, et il avait dû prendre un petit chèque à l'époque lui aussi, à moins qu'il n'y soit allé que pour checker Nikos (moment légendaire). Même si, pour le coup, il n'est venu que pour rapper, pas pour prendre part au jury. Et peut-être justement que cette expérience lui a servi de leçon.

Après, il n'a pas non plus totalement tort, la somme a l'air un peu basse pour occuper un poste aussi important. Mais peut-être que SDM, par exemple, pour sa 3ème saison, a réussi à revoir ses prétentions salariales à la hausse, on ne sait pas. En tout cas, on peut dire que le Duc est en forme en ce moment, il allume tout le monde, on jurerait qu'il veut maintenant l'attention sur lui parce qu'il nous prépare quelque chose... S'agit-il du retour d'OKLM, ou d'un album surprise ? Réponse dans les prochains mois !