Curieusement, Shayne a décidé de ne pas tout remettre dans la musique, mais il a une très bonne raison pour ça.

La saison 4 de "Nouvelle Ecole", c'est terminé. En attendant une prochaine saison de l'émission, qui arrivera peut-être d'ici un an si la production et Netflix en ont envie, Shayne est donc le dernier gagnant en date de l'émission, lui qui succède à Fresh, Yuz Boy, et Youssef Swatt's. Forcément, la pression est lourde sur les épaules du vainqueur, dont le futur parcours va être comparé avec ses prédécesseurs. Shayne vient de révéler ce qu'il allait faire des 100 000 euros remportés à la fin de l'émission, et apparemment, il ne va clairement pas tout mettre dans la musique.

C'est pourtant le conseil donné par la plupart des "spécialistes" et des gens du milieu, notamment lors des saisons précédents. "Ne claquez pas tout en sapes et en vacances, réinvestissez", mais Shayne a visiblement d'autres choses en tête. A commencer par mettre les proches à l'abri, comme il le confie à Brut pendant une interview :

Je vais les garder pour moi. Je vais les mettre sur le côté, en cas d'imprévu, si ma famille a besoin d'aide, mon entourage, s'il faut investir dans des choses. Mais en tout cas, j'ai trop donné à cette musique avant tout ça, pour les remettre encore dedans. Ça c'est vraiment : "Tiens t'as charbonné, tu l'as voulu, tu le mérites".

Un membre de son label confirme l'information, tout en disant également qu'ils vont continuer à travailler de manière sérieuse, comme ils l'ont toujours fait jusqu'ici, en ne mettant pas trop d'argent personnel dans leurs projets. Un discours humble, plutôt réaliste. On lui souhaite à lui, ainsi qu'à toute son équipe, le meilleur pour la suite !