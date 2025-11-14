"Nouvelle Ecole" : le grand gagnant de la saison 4 est...

On félicite évidemment le gagnant de cette saison 4 de "Nouvelle Ecole", Shayne.

C'est terminé ! Aujourd'hui, vendredi 14 novembre 2025, les deux derniers épisodes de la saison 4 de "Nouvelle Ecole" ont été mis en ligne sur la plateforme Netflix. On a donc eu droit aux épisodes 8 et 9, qui contenaient notamment la grande finale de l'émission. Et forcément, on connait donc le grand vainqueur de cette nouvelle saison, et il s'agit de Shayne !

Le rappeur du 95, de Gonesse plus précisément, a fini par mettre tout le monde d'accord lors de la finale qui l'opposait à 2L. C'est donc la team SCH qui ressort victorieuse de cette saison 4, qui est la tout première dans ce format avec seulement 2 coaches/juges. Shanye est un vainqueur plutôt logique, lui qui a une véritable polyvalence et qui semble plutôt à l'aise sur la mélo de type "mainstream", ce qui fait du chiffre en ce moment dans le rap français.

Au niveau de la sape, de la gestu, de l'image, Shayne était calibré pour faire un gros parcours, lui qui coche toutes les cases pour bien fonctionner dans l'industrie. Cependant, on a aussi une petite pensée pour les autres candidats qui sortent un peu plus des clous, à l'image de Guerta, qui est un excellent artiste et qui a un bel avenir devant lui, on en est certain. Mais c'est bien Shayne qui va remporter les 100k, ce qui devrait l'aider à bien lancer sa carrière !

Il lui reste maintenant à faire les bons choix, pour s'installer un peu plus dans la durée que les précédents vainqueurs.