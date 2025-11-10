« Nouvelle École » saison 4 : qui soulèvera la couronne du rap français ?

« Nouvelle École » saison 4 : qui soulèvera la couronne du rap français ?

Un duel d’équipes qui change la donne

Cette année, l’émission « Nouvelle École », diffusée sur Netflix depuis le 31 octobre 2025, change radicalement de format. Les deux coaches mythiques du rap français, SCH et SDM, ne sont plus côte à côte : ils forment chacun leur équipe et s’affrontent pour remporter la saison.
Le prix reste identique aux saisons précédentes : 100 000 € pour le gagnant. 

Les favoris déjà identifiés

Depuis les premières prestations, plusieurs noms s’imposent sur le plateau et chez le public. Voici les talents à suivre :

  • TRZ : membre de l’équipe SCH, il possède une plume expérimentée, un flow maîtrisé et une présence scénique redoutable.

  • 2L : jeune rappeuse prometteuse, membre de l’équipe SDM, déjà saluée pour son écriture percutante et son aisance sur scène.

  • Eve La Marka et Shayne : considérés comme les outsiders capables de créer la surprise, grâce à leur style singulier et leur charisme brut.

Pourquoi TRZ et 2L ont un train d’avance

TRZ a le profil “rap pur” : ancien, fier de son art, il coche toutes les cases techniques. Dans un show où l’enjeu est de performer semaine après semaine, cette constance est un véritable atout.
2L, quant à elle, incarne la nouveauté : jeune, talentueuse, elle conjugue fraîcheur et rigueur. Son appartenance à l’équipe de SDM la place aussi dans une dynamique montante, ce qui peut jouer en sa faveur.

Les nouveaux défis de la saison

Le format renouvelé augmente les contraintes :

  • Chaque semaine, l’équipe perdante devra éliminer deux de ses membres.

  • Le public vote désormais après publication des morceaux en streaming, ajoutant une dimension “réelle” à la compétition.

  • La dualité SCH vs SDM crée une rivalité forte d’un côté à l’autre, ce qui pousse les candidats à se surpasser.

Mon pronostic : un face-à-face final TRZ vs 2L

En dilemme entre technique, charisme et originalité, mon pari se pose sur TRZ et 2L :

  • TRZ, solide et constant, pourrait être l’option “safe” pour remporter la compétition.

  • 2L, en revanche, pourrait incarner un véritable “game-changer” en remportant le cœur du public grâce à sa fraîcheur et son histoire.
    Si j’avais à avancer un nom, je choisirais… 2L. Son profil “jeune voix montante” combiné à l’équipe SDM pourrait faire basculer la victoire vers elle.

Tags :
rap-fr musique sch 2l trz nouvelle-ecole actualite sdm
Generations
Vous écoutez Generations
Radio Non Stop
  • Generations
  • Generations Rap FR
  • Generations Rap FR Gold
  • Generations Freestyle
  • Generations Rookie
  • Generations Rap U.S
  • Generations RAP U.S Gold
  • Generations En Mode Brand New
  • Generations G-Funk
  • Generations Genezio
  • Generations Drill
  • Generations UK
  • Generations R&B
  • Generations Funk
  • Generations Soul
  • Generations SlowJam
  • Generations NewJack
  • Generations R&B Gold
  • Generations Jazz Funk
  • Generations New R&B
  • Generations Reggae
  • Generations Dancehall
  • Generations Reggaeton
  • Generations Afrobeat
  • Generations West Indies
  • Generations 90's
  • Generations 2000
  • Generations 2010
  • Generations Ninho
  • Generations Booba
  • Generations Jul
  • Generations Rohff
  • Generations La Fouine
  • Generations TikTok
  • Generations Girl
  • Generations Poulet Braisé
  • Générations Hype
  • Generations Marseille
  • Generations 101.5 Lyon
  • Generations Belgique
  • Générations 69
  • Generations TikTok
  • Generations Sport
  • Generations Rap Hits