« Nouvelle École » saison 4 : qui soulèvera la couronne du rap français ?

Un duel d’équipes qui change la donne

Cette année, l’émission « Nouvelle École », diffusée sur Netflix depuis le 31 octobre 2025, change radicalement de format. Les deux coaches mythiques du rap français, SCH et SDM, ne sont plus côte à côte : ils forment chacun leur équipe et s’affrontent pour remporter la saison.

Le prix reste identique aux saisons précédentes : 100 000 € pour le gagnant.

Les favoris déjà identifiés

Depuis les premières prestations, plusieurs noms s’imposent sur le plateau et chez le public. Voici les talents à suivre :

TRZ : membre de l’équipe SCH, il possède une plume expérimentée, un flow maîtrisé et une présence scénique redoutable.

2L : jeune rappeuse prometteuse, membre de l’équipe SDM, déjà saluée pour son écriture percutante et son aisance sur scène.

Eve La Marka et Shayne : considérés comme les outsiders capables de créer la surprise, grâce à leur style singulier et leur charisme brut.

Pourquoi TRZ et 2L ont un train d’avance

TRZ a le profil “rap pur” : ancien, fier de son art, il coche toutes les cases techniques. Dans un show où l’enjeu est de performer semaine après semaine, cette constance est un véritable atout.

2L, quant à elle, incarne la nouveauté : jeune, talentueuse, elle conjugue fraîcheur et rigueur. Son appartenance à l’équipe de SDM la place aussi dans une dynamique montante, ce qui peut jouer en sa faveur.

Les nouveaux défis de la saison

Le format renouvelé augmente les contraintes :

Chaque semaine, l’équipe perdante devra éliminer deux de ses membres.

Le public vote désormais après publication des morceaux en streaming, ajoutant une dimension “réelle” à la compétition.

La dualité SCH vs SDM crée une rivalité forte d’un côté à l’autre, ce qui pousse les candidats à se surpasser.

Mon pronostic : un face-à-face final TRZ vs 2L

En dilemme entre technique, charisme et originalité, mon pari se pose sur TRZ et 2L :