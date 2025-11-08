SDM se livre à propos de son prochain album : "Laisse nous faire de la musique avec passion"

SDM est attendu au tournant pour son prochain projet, et il a décidé de prendre son temps.

Pas mal d'actu ces derniers jours concernant SDM. A commencer par la diffusion de la saison 4 de "Nouvelle Ecole" qui a commencé la semaine dernière, et dont de nouveaux épisodes sont sortis ce vendredi, avec notamment les battle au programme. On a aussi eu droit à un couplet sur l'album d'Orelsan. Il y a aussi eu des tensions qui ont émergé avec Booba, son ancien boss, qui semble l'accuser de manque de loyauté au moment où il était en garde à vue. Mais SDM reste avant tout un rappeur, et c'est surtout sur l'aspect musical qu'on l'attend. A ce propos, il s'est d'ailleurs livré sur son prochain album.

Un prochain album qu'il faudra attendre un peu, car le rappeur n'est pas un robot. C'est en tout cas ce qui semble émerger d'une discussion qui a eu lieu entre SDM et certains de ses fans, qui ont dû l'interroger sur la date de ce futur projet qui succèdera à "ALVALM" sorti fin 2024. La réponse du kickeur de Clamart a été plutôt claire :

J’prends mon temps pour vous livrer la meilleure musique possible tqt laisse nous faire la musique avec passion pas en mode robot et ça va le faire.

SDM a donc besoin de trouver l'inspiration, d'aborder des thèmes qui lui tiennent à cœur, et surtout, de prendre le temps de faire son travail avec passion et non de sortir quelque chose parce qu'il faut sortir quelque chose.

Une prise de parole assez courageuse, à un moment où des haters commencent à se mettre sur son dos parce qu'il a pris ses distances avec l'écurie 92i (ou l'inverse : le label a pris ses distances avec lui). Et il a bien raison de parler ainsi : sortir pour sortir, ça n'a aucun sens lorsqu'on est un artiste, et c'est le meilleur moyen pour se faire allumer par les fans parce qu'on sort un projet moyen. On lui souhaite de trouver l'inspi pour nous sortir un bon quatrième projet, que ce soit dans un an ou dans cinq !