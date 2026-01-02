Comme à chaque fin d'année, Uncle Murda revient faire le bilan des douze mois qui viennent de s'écouler dans le rap, et il n'épargne personne !

Ce qu'il y a de pratique avec Uncle Murda, c'est qu'il est un peu comme Mariah Carey : quand il fait froid et que c'est l'hiver, on sait que c'est le moment où on va l'entendre à nouveau. Mais il est bien plus utile que Mariah, notamment pour ceux qui n'ont pas suivi l'actu du rap US de l'année passée : à chaque fois, il fait le bilan des douze derniers mois dans le rap, avec humour, et un peu de méchanceté aussi. Le rappeur vient évidement de sortir son "Rap Up 2025", et dedans, il allume Diddy, Young Thug et bien d'autres.

Il faut dire qu'à part d'un point de vue judiciaire, l'actualité du rap US en 2025 était assez pauvre. Mais Uncle Murda aime bien les sales dossiers, et il commence donc son morceau en parlant de Diddy, avec des "line" bien sales sur lui, en disant qu'il a eu de la chance qu'ils n'ont pas pu prouver le reste des accusations, en rappelant qu'il aimait bien porter un masque pendant qu'il regardait Cassie coucher avec d'autres hommes, et en profite aussi d'ailleurs pour allumer la chanteuse, qui est selon lui aussi coupable que Diddy, d'avoir pris part à toutes ces soirées avec tous ces travailleurs du sexe sans jamais rien dire.

Il enchaîne ensuite sur Young Thug, en disant que si tout le monde l'avait traité de balance et qu'il se sentait maintenant comme Gunna, mal à l'aise, c'était entièrement de sa faute : il a beaucoup trop parlé au téléphone, en prison, en bavant sur le dos de tout le monde. Uncle Murda affirme que si Gunna avait fait ce que Thug avait fait au téléphone, tout le monde l'aurait traité de balance...

Le rappeur continue ensuite en s'en prenant à Irv Gotti, il parle aussi de la libération de Max B, du fait que Joe Budden est un drogué, et aborde également le dossier piquant des dossiers Epstein, en se demandant s'il n'y aurait pas des rappeurs sur la liste, en plus de Donald Trump... Tout ça, sur une instru old school bien marquée East Coast, rappé de manière solide, bref, comme d'hab, Uncle Murda a fait le taff !