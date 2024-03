Uncle Murda et Jadakiss ne pensent qu'à la "Money"

C'est un extrait de l'album "Lenny Grant Story" d'Uncle Murda.

Uncle Murda et Jadakiss sont prêts à tout pour se faire de l’argent dans le clip de "Money". Sauf qu’ils ne s’y prennent pas de la bonne manière. Pour eux, le seul moyen d’y arriver, c’est de braquer les gens, mais aussi les banques. Après un long moment passé à risquer leur vie, ou aller en prison, les deux amis se partagent la moula et chacun en fait ce qu’il veut. Au lieu d’en faire bon usage, ils font plutôt la fête, le jette de partout dans le but d’impressionner les filles qu’ils ont décidé de fréquenter.