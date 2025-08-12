Lil Baby annonce deux albums à venir pour les 4 prochaines semaines

Visiblement, le rappeur d'Atlanta veut être le rappeur de l'année 2025.

Au tout début de l'année 2025, Lil Baby est venu nous rappeler qu'il était vraiment un des meilleurs rappeurs US de la génération actuelle avec la sortie de son album "WHAM" au mois de janvier. Un projet qui a plutôt bien marché, notamment grâce à l'énorme feat "Dum, Dumb and Dumber" avec Future et Young Thug, son père spirituel récemment sorti de prison. Mais il ne compte pas s'arrêter là : pour les semaines à venir, l'artiste d'Atlanta a déjà prévu non pas un, mais deux albums.

Deux albums qui risquent de bien secouer le rap US, un peu amorphe en ce moment. En dehors de l'album des Clipse, et de Playboi Carti, pas grand chose de croustillant ou de novateur à se mettre sous la dent en 2025. Lil Baby est là pour remédier à tout ça, lui qui a déjà annoncé qu'il sortirait un nouvel album ce vendredi 15 août, qui s'appellera "The Leak$", et qui contiendra quelques morceaux inédits mais aussi beaucoup de tracks ayant fuité ces dernières années. Un projet qui servira en quelques sortes d'introduction au futur véritable album du rappeur.

Lil baby will still be Dropping Dominique a few weeks after His New Project “The Leak$” 🚨🚨🚨🔥🔥🔥🔥



WE WON pic.twitter.com/TPdOV3Ov8j — Lil Baby Snippets (@lilbabythegreat) August 10, 2025

Car Lil Baby ne compte pas s'arrêter là : lors d'un stream qui a eu lieu cette semaine, il a annoncé qu'il sortirait également un nouvel album supplémentaire dans 4 semaines :

J'ai pris quelques morceaux qui ont déjà fuité et j'ai fait tout un album autour de ça. De toutes façons la plupart des fuites ne sont pas des vraies versions. Ensuite, je sortirai un nouvel album 4 semaines après ça.

Pas plus d'infos sur ce deuxième album à venir, donc, mais on espère qu'il s'agira enfin de "Dominique", le projet teasé par le rappeur depuis le mois de janvier et qui n'est pour le moment toujours pas sorti, et qui contiendrait un featuring avec Michael Jackson, probablement via l'IA. En tout cas, guettez bien le Spotify de Lil Baby ces prochains jours car il risque d'y avoir pas mal de mouvements.