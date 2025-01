Lil Baby : pourquoi il regrette l'album "It's Only Me" malgré le succès

"Je ne voulais même pas le sortir"

Lil Baby a récemment exprimé son avis sur son album "It's Only Me", sorti en 2022. Malgré le succès commercial de cet album, qui a atteint la première place du Billboard 200 et a été certifié platine, Lil Baby confie qu'il ne se sentait pas en phase avec ce projet au moment de sa sortie : "Je ne voulais même pas sortir "It's Only Me" à l'époque, parce que je n'étais pas prêt."

Cette confession met en lumière le dilemme auquel il a été confronté : produire un album qui ne reflétait pas son état d'esprit ni ses véritables aspirations artistiques. Les morceaux présents sur l'album étaient, selon lui, des créations qu'il avait réalisées sans enthousiasme : "C'étaient des chansons que je faisais, mais rien que j'aimais vraiment."

L’artiste a récemment annoncé la sortie imminente de son nouvel album intitulé "WHAM: Who Hard As Me" : "Il est plus sérieux, plus personnel. Cela fait partie de mon nouveau parcours."

Lil Baby participera au "FireAid", qui se déroulera le 30 janvier 2025 dans deux lieux emblématiques d'Inglewood, en Californie : l'Intuit Dome et le Kia Forum. Une initiative qui vise à collecter des fonds pour aider les victimes des récents incendies qui ont frappé le sud de la Californie et à financer des projets pour prévenir de futures catastrophes.