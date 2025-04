Werenoi met le feu à sa release party avec SDM, Vacra, Dystinct, et repart en Lambo

Le boug a fait monter la pression, puis il est reparti comme si de rien n'était au volant de sa Lamborghini.

Le rap français va plutôt bien en 2025, avec quelques grosses sorties bien réussies (Vald, Ziak, Guy2Bezbar), et des outsiders qui ont vraiment fait fort (Souffrance, Infinit, Jazzy Bazz, Jolagreen23,...). Et ça ne va pas s'arrêter cette semaine, puisqu'on aura normalement droit au nouvel album de Werenoi, "Diamant Noir", l'homme du rap game de 2024, qui devrait sortir le 11.04.2025, comme il l'a récemment rappelé en freestyle. En attendant la sortie officielle, l'artiste de Montreuil a organisé une release party avec des invités prestigieux, comme SDM, Vacra, Dystinct. C'était l'occasion de découvrir des morceaux de l'album avant tout le monde.

WERENOI x DYSTINCT en direct de la cigale



Le feat sortira ce vendredi



Ça sent le hit pic.twitter.com/wbrEm5oSZB — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) April 7, 2025

La release party de Werenoi était en soi un évènement : bien souvent, les release parties des rappeurs sont organisées dans des clubs, avec un public restreint. Mais pas pour le boug de Montreuil : lui, il a carrément booké La Cigale, célèbre salle parisienne, pour faire découvrir des morceaux de son album en avant-première à ses fans. Plusieurs extraits ont fuité sur les réseaux sociaux, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être présents. On a donc découvert quelques notes du featuring entre SDM, Werenoi et Vacra, un titre rempli de mélo, qui devrait bien fonctionner.

🚨 WERENOI x SDM x VACRA



Exclu du featuring !! pic.twitter.com/jSm0dGrFIT — RAPLUME (@raplume) April 7, 2025

On a aussi eu droit à un titre encore plus énergique, encore plus mélo, en featuring avec Dystinct, qui pourrait bien être un de shits rap FR de ce printemps/été 2025. Enfin, on a aussi pu entendre le feat de Werenoi avec Lil TJay, même si le rappeur américain n'était pas présent. Là encore, un titre qui a un gros potentiel au niveau de la diffusion, même si on reste sur un morceau assez "générique", dans le sens où il reste dans la tendance de tout ce qui se fait dans le rap game ces deux dernières années.

🚨 WERENOI x LIL TJAY 🇺🇸



Extrait inédit de leur featuring !

pic.twitter.com/nkXhrdoXcv — Midi/Minuit (@midiminuit__) April 5, 2025

Petit flex de fin de soirée : le rappeur de Montreuil s'est payé le luxe de partir de sa release party "en moula", comme dirait Heuss l'Enfoiré, puisqu'il était au volant de sa Lamborghini qui ressemble à s'y méprendre à une Batmobile. Avec un petit hurlement de moteur qui va bien, devant les fans qui crient. Eh oui, il pèse pour de vrai maintenant !