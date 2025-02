Dinos et Werenoi livrent un banger avec "PERFORMANTE"

Les deux sont vraiment à l'aise dans leurs karatés !

On l'attendait et on n'est pas déçu ! Il y a quelques jours, Dinos avait teasé un extrait de son nouveau single "PERFORMANTE", en collaboration avec Werenoi. Dès les premières secondes, on sentait le banger arriver. Et c’est exactement ce qui s’est passé !

Dans ce nouveau clip, les deux rappeurs nous plongent dans une ambiance à la fois sombre et hypnotique. Sur une prod sombre et mélancolique, Dinos et Werenoi alternent entre rap et chant mélodieux, créant une alchimie parfaite qui pourrait bien donner naissance à l’un des sons du début d’année 2025.

Un morceau puissant et envoûtant, à mettre tout de suite en playlist !