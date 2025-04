Young Thug insulte-t-il Gunna de "rat" dans "Money on Money" ?

Young Thug vient-il de clasher l'artiste qui vend le plus de son propre label dans son nouveau feat avec Future ?

On croyait que tout irait pour le mieux au sein du label YSL, grâce à la libération sous conditions de leur chef de file et fondateur, Young Thug, après de longues années de procédures bien bordéliques. Mais un conflit semble être en train d'éclater, ou au moins de couver fort, entre Young Thug et Gunna, son ancien protégé. La semaine dernière, on apprenait que Gunna avait quasiment été bloqué de tous les réseaux sociaux de YSL, et cette semaine, Thugger semble avoir carrément décidé de l'insulter dans son nouveau morceau "Money on Money", avec Future.

C'est un petit évènement aujourd'hui : on a droit au premier clip officiel de Young Thug sur sa chaîne Youtube depuis octobre 2023. Le titre s'appelle donc "Money on Money", il est en feat avec Future et devrait être présent sur le prochain album du rappeur, "UY Scuti", qui sortira le mois prochain. Et dans le morceau, plusieurs lyrics semblent faire référence à un faux frère qui l'aurait balancé :

These fuck n-ggas tellin’ for nothin’, and I gotta be the one callin’ ’em friends. Brother, you a rat (My brother) Twin, you a rat, you smoked, uh

On a au moins 3 lignes qui abordent directement le sujet de ce prétendu "rat", et on voit mal comment ces paroles feraient référence à quelqu'un d'autres que Gunna. Un fait surprenant, puisque Gunna est jusqu'à présent toujours signé chez YSL, dont il est probablement le plus gros vendeur actuel, mais tout semble être fait pour salir son image, ce qui n'est pas forcément très intelligent d'un point de vue business.

A moins que Young Thug ne veuille forcer Gunna à quitter le label, ou qu'au contraire, il joue avec cette histoire pour nous faire croire des choses, avant de ressortir un morceau avec lui qui créerait à coup sûr un buzz incroyable. On devrait en savoir un peu plus dans les prochaines semaines, avec la sortie de l'album de Thugger. En attendant, on apprécie ce nouveau titre, avec un son très "Atlanta", très trap, et un clip à moitié bling bling, à moitié post apocalyptique à la "Mad Max". Et vous, vous kiffez le retour de Young Thug ?