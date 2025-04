Gunna blacklisté par YSL et Young Thug pour avoir poucave ?

On ne comprend plus grand chose à la relation entre Gunna, son label YSL, et son patron Young Thug.

Le calvaire semble être terminé pour le label YSL, ou tout du moins, pour une partie de ses membres. Notamment les deux meilleurs rappeurs du label, Young Thug et Gunna, qui sont tous les deux sortis de prison (pour Gunna, ça fait un moment) et qui peuvent recommencer à faire du rap. Mais une question se pose depuis plusieurs années : Gunna, qui est sorti bien avant les autres, a-t-il poucave ses collègues pour annuler les charges qui pesaient contre lui ? Pendant plusieurs mois, on pensait que non, mais on en est beaucoup moins sûrs maintenant que le rappeur a été effacé des réseaux sociaux du label.

Plusieurs fois par le passé, on vous avait répété que Gunna n'avait probablement pas poucave ses copains de chez YSL, puisque même le père de Young Thug affirmait à tout le monde que le rappeur n'avait rien fait pour mettre ses frères dans la merde, qu'il s'était montré loyal. Gunna lui-même a déjà évoqué le sujet à plusieurs reprises, en disant qu'il n'avait pas trahi. Mais depuis, Young Thug, à plusieurs reprises, s'est montré très distant, voire insultant avec son ancien protégé.

.@YoungStonerLife has removed any post or mention of Gunna from their Instagram page. pic.twitter.com/aqRC69dlY4 — GUNNAFANDOM (@gunnafandom) April 16, 2025

Il avait notamment, dans un tweet rapidement supprimé, dit que tout ce que Lil baby disait était vrai lorsqu'il insultait Gunna de balance à l'époque. Depuis sa sortie, Thugger a même clairement affiché sa volonté de couper les ponts, en disant à Gunna d'arrêter de "faire comme si on était amis". Aujourd'hui, voilà que Gunna se retrouve carrément supprimé de tous les réseaux sociaux de son label YSL, dirigé par Young Thug.

Tous les posts qui mentionnaient Gunna ont été supprimés. Cela marque clairement une volonté de poser une distance entre le label et l'artiste, même si rien n'est clairement annoncé, que Young Thug n'a jamais assumé les allégations de "snitching" lancées contre Gunna (puisqu'il a supprimé ses tweets insulants). Est-ce pour des raisons judiciaires (retour en taule s'il aborde l'affaire) ? Ou est-ce que c'est juste pour une histoire de "street cred" ? Ou encore, est-ce que les deux artistes nous trollent afin de mieux faire un retour à deux en musique ? On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines, puisque Young Thug va bientôt sortir son album.