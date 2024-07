Gunna répète qu’il n’a pas trahi Young Thug

Ici, on le croit un peu, et vous?

Ça va sans doute vous étonner, mais l'affaire YSL, la plus grosse affaire judiciaire de l'histoire ayant concerné un rappeur, est toujours en cours, 2 ans après son lancement lors de l'arrestation de Young Thug en 2022. On peut même dire que ça n'a pas l'air de beaucoup avancer puisque selon plusieurs sources, la justice est toujours en train d'entendre des témoins. En attendant, Young Thug est bloqué en prison, en attente du verdict, qui ne se tombera visiblement jamais... D'ailleurs, Thug n'était pas le seul rappeur concerné par l'affaire puisque Gunna avait lui aussi était arrêté au début de l'enquête, avant d'être relâché après un accord avec la justice.

Une détention express qui avait forcément attirer l'attention du rap game, car souvent, quand on sort plus tôt que tous ses potes dans la même histoire, c'est qu'on a balancé. Mais c'est visiblement mal connaître Gunna : le rappeur ne veut absolument pas être associé au terme balance et continue de rejeter les accusations. Dans son tout nouveau titre "Style Rare" en feat avec Offset, il écrit même : "Won’t trade my team, I could never be a traitor/ Like Raiders, we ball, never thought they would raid us".

Une phrase qu'on peut traduire par "je ne vendrai pas ma team, je ne serai jamais un traître. Comme les Raiders, on explose, on pensait pas qu'ils nous arrêteraient". Une phrase qui fait écho à celles prononcées par le clan YSL lors de la sortie de prison de Gunna : le petit n'a rien fait, il n'a pas balancé, laissez le tranquille. On espère par contre que l'enquête YSL se bouclera rapidement, on ne garde pas des gens en prison si longtemps sans jugement clair...