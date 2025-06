Le Wu-Tang Clan annonce la sortie d'un jeu vidéo pour l'été 2026

Un jeu vidéo de type RPG qui s'appellera "Wu-Tang Clan : Rise of the Deceiver".

Parmi les groupes qui auront marqué l'histoire du rap game US, on trouve évidemment NWA, Mobb Deep, et bien d'autres, mais le Wu-Tang Clan a une place à part dans le Panthéon du hip-hop. Un groupe tellement excellent, qu'ils ne se sont jamais vraiment fait clasher par personne. Et d'un point de vue marketing, ils auront monétisé de manière extrêmement intelligente tout ce qui touche à l'univers du groupe. Et c'est loin d'être fini : ils viennent d'annoncer la sortie d'un jeu vidéo de type RPG pour l'été 2026 !

On le redit, mais le Wu-Tang Clan sont de vrais génies du marketing. Pas un hasard si leur "W" stylisé, un peu l'emblème du groupe, est connu à travers le monde entier. Vêtements, livres, albums, films, ils ont un peut tout fait, et notamment des jeux vidéos. D'ailleurs, ils viennent de dévoiler un trailer, il y a quelques jours, qui nous montre les premières images de "Wu-Tang Clan : Rise of the Deceiver", le nom de leur jeu qui va sortir à l'été 2026. Il s'agit d'un RPG, donc un jeu de rôle, pendant lequel vous devrez faire progresser votre personnage, lui faire prendre des niveaux, améliorer son équipement, ses compétences,...

Le jeu sortira en partenariat avec le studio Brass Lion, et il s'agira visiblement d'un jeu coop en ligne avec jusqu'à 4 joueurs, et mélangera des éléments issus de la culture hip hop et d'autres venus du kung fu et des shaolins, qui reste une grande passion pour tous les membres du Wu-Tang. Il s'agira du deuxième jeu vidéo 100% estampillé Wu-Tang Clan, après "Wu-Tang: Shaolin Style" sorti en 1999 sur PlayStation 1. Au niveau du scénario, il reprendrait des éléments du film "Angel of Dust", produit par Ghostface Killah.

En vrai, vu les images du trailer, ça a l'air d'un jeu qui devrait être très plaisant à jouer, et en même temps, c'est normal, car on dirait qu'ils travaillent dessus depuis longtemps. Mais on espère qu'il n'aura pas trop à souffrir de la concurrence de GTA VI, qui sortira quelques semaines avant et qui risque d'absorber complètement la vie de millions de gameurs.