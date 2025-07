Niro : Son album a-t-il vraiment fait 7 ventes physiques ?

Le rappeur a tenu à mettre les choses au clair !

Quand on parle de monument du rap français, Niro est clairement dans la short-list. Depuis ses débuts, le rappeur originaire de Blois s’est imposé comme une figure incontournable du paysage rap français, enchaînant les projets marquants et les feats percutants. Et aujourd’hui, après avoir conquis la France, l’artiste semble bien déterminé à franchir un cap supplémentaire avec son nouveau projet : "Hayati épisode 1", qui vient de réaliser le 10e démarrage mondial sur Spotify. Une performance impressionnante qui confirme son rayonnement à l’international.

Mais si Niro fait aujourd’hui la une pour ses réussites, un épisode insolite de sa carrière a récemment refait surface lors d’une interview avec Lacrem Média. L’artiste est revenu sur une rumeur virale qui avait marqué la sortie de son album "Sale Môme", sorti en 2021.

À l’époque, un compte Twitter avait affirmé que l’album n’avait enregistré que 720 ventes en 3 jours, dont seulement 7 ventes physiques. Une information qui avait tourné en boucle sur les réseaux sociaux, créant un véritable bad buzz autour du projet. Pourtant, aujourd’hui, l’album est certifié disque de platine, preuve que cette rumeur était infondée.

Niro a tenu à remettre les pendules à l’heure :

"C’est par rapport à une rumeur, c’est un compte Twitter qui a sorti ça. J’avais sorti l’album en streaming mais pas en physique. Aujourd’hui, il est certifié platine. Il voulait pas supprimer le tweet (…) Je l’ai insulté tous ses m*rts. Cet album en question, il est disque de platine je ne sais pas ce qu’il raconte. Je suis resté longtemps en Top Tweet, les gens y ont cru pour de vrai."

Une sortie cash à l’image de l’artiste, qui n’a jamais mâché ses mots. Cette anecdote prouve une fois de plus que les réseaux sociaux, aussi virulents soient-ils, ne reflètent pas toujours la réalité. Le succès d’un projet ne se mesure pas à un tweet viral, mais à sa longévité, son impact, et au public fidèle qui le soutient.

Aujourd’hui, avec "Hayati épisode 1" en pleine ascension, Niro continue d’écrire son histoire, prouvant qu’il fait bien partie des poids lourds du rap francophone. Quant aux "7 ventes physiques", elles relèvent davantage de la blague que de la vérité.