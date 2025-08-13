Young Thug continue à allumer à Gunna dans un nouvel extrait

Bon, cette fois c'est sûr : rien ne sera plus jamais comme avant entre Young Thug et Gunna.

Depuis la fin de l'année 2022, et la sortie de prison de Gunna après quelques semaines passées derrière les barreaux et un accord conclus avec la justice, toutes les rumeurs parlent d'un clash entre le rappeur et le patron de son label, Young Thug. Un clash qui aurait démarré parce que Gunna aurait "balancé" ses potes pour conclure un arrangement avec la justice et réduire sa peine pendant le fameux procès YSL. Jusqu'ici, on ne croyait pas tellement à l'arrangement ni au clash, mais cette fois, Thugger vient vraiment d'allumer son ancien poulain.

Par le passé, il avait plusieurs fois pris ses distances avec Gunna, notamment dans un tweet avec lequel il disait "ne pas le connaître", ou via des "subli", sans jamais le nommer explicitement. Mais dans un nouvel extrait d'une chanson pas encore publiée, on peut entendre : "la seule raison pour laquelle je traînais avec toi, Gunna, c'était à cause de Troup". Il fait ainsi référence à Keith B. Troup, un ancien d'Atlanta qui a un peu servi de mentor à Young Thug puis à Gunna, avant d'être assassiné par balles en 2015. Thugger lui avait d'ailleurs dédié un morceau l'année suivante, "King Troup", un bon titre de sa discographie.

C'est fois c'est donc sûr : Young Thug ne peut plus voir Gunna, et il n'hésite pas à l'allumer publiquement alors que l'artiste est pour le moment toujours signé sur le label YSL dirigé par Young Thug. Mais peut-être plus pour longtemps, puisque selon certaines sources, il ne reste plus qu'un album sous contrat pour Gunna avec YSL, et après ça il devrait donc très certainement changer d'écurie. Dommage pour la belle histoire, deux rappeurs d'Atlanta qui cassent les charts, sur le même label, créé par l'un des deux, mais on peut comprendre que Thugger, qui risquait une énorme peine de prison après le témoignage de Gunna, en veuille à mort à son ex-pote.

A noter que l'extrait vidéo vient d'une soirée rap, visiblement organisée autour de la sortie de l'album "The Leak$" de Lil Baby programmée pour ce vendredi 15 août. Lil Baby, qui avait lui aussi plusieurs fois pris Gunna à partie publiquement. Les prochains jours s'annoncent mouvementés...