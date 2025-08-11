Drake continue de faire monter la température pour son album "Iceman"

Le teasing s'intensifie autour du prochain album de Drake, qui est extrêmement attendu par ses fans et par le game.

Vous n'en avez peut-être pas l'impression, puisqu'on a énormément parlé de lui ces derniers mois, mais ça fait déjà deux ans que Drake n'a pas sorti d'album solo. Et autant vous dire que les fans s'impatientent après la cuisante défaite de leur idole lors du clash avec Kendrick Lamar en 2024. Mais cette absence en solo devrait bientôt prendre fin : son album "Iceman" est en préparation, et après avoir déjà dévoilé plusieurs singles, Drizzy continue à faire monter la pression.

Le rappeur canadien a lancé un stream ce weekend via la plateforme Kik, et il a rapidement été rejoint par Adin Ross, xQc et Partynexdoor, tous assez proches de Drake. Ce dernier a déclaré pendant le stream qu'il bossait très dur sur cet album :

Je vais rester debout toute la nuit pour enregistrer Iceman. Ils font une putain de fête à l'extérieur. Je peux entendre les gens, il y a un festival de rue toute la journée. Je vais y faire un tour. Je vais sortir d'ici, je vais m'éclater avec eux, prendre quelques shots et revenir. Genre, je veux juste ressentir la vibe, tu vois ?

Un Drake qui est donc en mode "focus", même s'il ne s'interdit évidemment pas de faire une petite pause "festival / boisson" de temps en temps, pour que la foule et la fête lui donnent de l'inspiration. On espère que ça va porter ses fruits car pour le moment, les singles extraits de "Iceman" qui ont pu sortir ne sont clairement pas convaincants. "What Did I Miss" passe à peu près, même si on dirait qu'il a juste voulu faire un morceau comme Playboi Carti sur "Music", mais le morceau "Which One" en feat avec Central Cee est clairement en train de passer à la trappe pour le moment.

De l'inspiration, il va lui en falloir si Drake veut se relever de l'affront fait par Kendrick Lamar ! Mais plus tard lors du même stream avec Adin Ross, il a affirmé que le projet était rempli de bangers. On n'a pas plus d'infos, mais il se murmure que "Iceman" devrait sortir le 31 octobre, on va donc avoir une réponse rapidement !