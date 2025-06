Drake enflamme la Toile en sortant les abdos, il veut en découdre

Quand Drake recommence à faire l'Instagrammeuse, c'est qu'il est en train de nous préparer quelque chose.

Il y a beaucoup de reproches qu'on fait à Drake qui n'ont pas beaucoup de fondement : le manque de "street credibility" par exemple, alors que les 3/4 des rappeurs ne sont que des gros menteurs, qui racontent la vie des autres. Ou encore le fait de ne chercher à faire que des tubes, alors que tout le game se fait la guerre sur leurs chiffres de ventes. Par contre, on peut aussi trouver des reproches légitimes, comme le fait d'être presque constamment en recherche d'attention, comme un influenceur. Son dernier post, dans lequel il sort les abdos, conforte un peu dans cette idée.

On a l'habitude de voir Drake se comporter un peu comme une Instagrammeuse lorsqu'il est en période de promotion d'un projet : régulièrement, de nouveaux posts et de nouvelles stories sont publiées sur son compte, avec des photos de ses tenues, de ses bijoux, de ses vacances, de ses voitures. Et il vient d'enflammer la Toile avec un selfie posté torse nu, face à un miroir, en mode abdos contractés. L'occasion de voir que le rappeur canadien est visiblement en période de "sèche", et que ça a l'air de marcher.

Drake shows off the hard work he’s been putting into his fitness 💪 pic.twitter.com/dtyUTI6ybh — Ratings Game Music (RGM) (@RATINGSGAME) June 29, 2025

A l'image d'un sportif, on dirait que Drake se remet en mode "compétition" et veut donc être en forme avant d'affronter sa prochaine échéance, qui sera la sortie de son nouvel album solo, "Iceman", dont on ne connait toujours aps la date de sortie. on imagine qu'il larguera ça à la rentrée, ou bien juste avant les vacances de Noël, les deux période clés pour faire de grosses ventes musicales.

Il va falloir laver l'affront de Kendrick Lamar, et pour ça, mieux vaut être en forme en effet !