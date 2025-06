Lil Wayne aurait écrit la plupart des tubes de Drake, d'après son fils

Le fils de Lil Wayne a décidé d'envoyer des missiles à Drake.

Il y a quelques jours, Lil Wayne faisait son grand retour avec la sortie de son album "Tha Carter VI", la suite de la série de projets qui l'ont rendu célèbre. Notamment les volumes 2 et 3, qui sont carrément des classiques du rap US. Et si le volume 6 n'a pas rencontré le succès des précédents, ça fait quand même plaisir de voir Weezy de retour. Sur son album, il y a énormément de feats avec de gros noms, mais aussi avec son fils, Lil Novi, qui multiplie en ce moment les interviews. Et pendant l'une d'entre elles, il a lâché une bombe à propos de Drake.

Drizzy n'est vraiment pas au top de sa forme depuis que l'entièreté du game s'est mis à le clasher. Et ce n'est pas cette interview du fils de Lil Wayne qui va l'aider. Weezy est pourtant réputé assez proche de Drake depuis les débuts de Drizzy dans le game, mais Lil Novi va peut-être provoquer un clash entre les deux stars. En interview pour le youtubeur TrillMarty, il a déclaré :

Mon père a écrit la plupart des trucs de Drake. Je jure sur Dieu. Genre, s'il n'y avait aps eu mon père, il n'y aurait pas eu de Drake. Enfin, il y aurait sûrement eu un Drake, mais il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Sans vouloir manquer de respect à Drake, qui est très chaud.

Il n'a malheureusement donné aucun nom de morceau ni aucune précision concernant les choses que Lil Wayne aurait écrites pour Drake. Des propos qui risquent de faire réagir, alors que Drake et Lil Wayne n'ont toujours eu que des compliments l'un envers l'autre. En tout cas, si ça s'avère vrai, ça confirmerait les rumeurs de "ghostwriting" qui suivent Drake depuis plus de dix ans maintenant.