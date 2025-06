Drake annonce 2 concerts à Paris en 2025 !

Ça y est, le rappeur est de retour dans la capitale 6 ans après son dernier show parisien.

S'il y a un artiste qui a passé une mauvaise saison 2024/2025, c'est bien Drake. Le rappeur canadien, ancien numéro 1 incontesté des charts, a vu son trône vaciller après les piques lancées par Kendrick Lamar. Une faille dans laquelle toute une partie des rappeurs US se sont engouffrés, pour régler leurs comptes avec la star en le clashant. C'est aussi la preuve qu'il occupait une place importante dans leur esprit, et il peut encore se relever de tout ça. Et cette nouvelle va peut-être participer à sa "renaissance" : Drake sera en concert à Paris en 2025 !

Car si Drake n'est peut-être plus le rappeur numéro 1 aux USA, il reste une véritable star dans plein d'autres pays du monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est parti donner plusieurs concerts à l'étranger, notamment en Australie, au début de l'année. Désormais, c'est à notre tour d'avoir droit à un concert de Drake. Ou plutôt, deux concerts de Drizzy, puisqu'il sera à l'Accor Arena de Bercy les 7 et 8 septembre 2025. Il s'agira des premières dates françaises du canadien depuis 2019, et à l'époque, il avait déjà bien mis le feu à Bercy.

La billetterie ouvrira le jeudi 5 juin à partir de midi, et évidemment, on vous conseille d'être vifs. Car quand on voit à quelle vitesse Jul, Ninho ou Booba remplissent des stades, ou des salles de 40 000 places, autant vous dire que pour Drake à l'Accor Arena (20 000 places seulement), ça va aller très, très vite.