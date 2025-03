Drake en concert pour la finale de la Coupe du Monde de football 2026 ?

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a lancé l'idée que Drake pourrait être la vedette du concert de mi-temps lors de la finale de la Coupe du Monde 2026.

On a encore du mal à se remettre de la dernière édition, mais la prochaine Coupe du Monde de football s'approche à grands pas. Elle aura lieu en 2026, donc dans un peu plus d'un an seulement, et les matchs auront lieu à la fois au Canada, aux Etats-Unis, et au Mexique. On a d'ailleurs hâte de voir l'ambiance dans les stades mexicains, car les autres pays ne sont clairement pas des pays de foot. Cependant, une autre information a attiré notre attention : Drake pourrait être la star du concert de mi-temps lors de la finale de la Coupe du Monde.

Evidemment, on n'est pas trop fans de "l'américanisation" de ce sport : le football n'a pas besoin de starlettes qui chantent à la mi-temps pour garder les gens devant la télévision, et ce sport est déjà un produit marketing bien assez rentable, pas besoin d'en rajouter. D'autant que la finale aura lieu aux Etats-Unis, devant un peuple qui ne connait quasiment rien au football. Mais Gianni Infantino, actuel président de la FIFA, a décidé de faire de cet événement un grand spectacle, avec un énorme concert à la mi-temps de la finale, à l'image du Super Bowl.

Le but est clairement de créer une "concurrence" entre l'évènement de football américain, et le "soccer", comme ils appellent ça aux States (oui, le nom est à vomir). Alors que le président de la FIFA était invité dans l'émission Good Day New York, il a discuté avec les présentateurs de la possibilité de voir Drake assurer le show lors de la mi-temps. Il s'y est montré plutôt favorable, en déclarant que Drizzy était à leurs côtés lorsqu'ils ont annoncé les villes hôtes de la compétition, dont Toronto fait partie, et qu'il a gardé son numéro quelque part.

Il affirme aussi que cette idée de double rivalité "Super Bowl et Kendrick vs Coupe du Monde et Drake" lui semble plutôt intéressante. Attendez-vous à avoir des nouvelles à ce sujet dans les prochains mois.