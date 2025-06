Wiz Khalifa dévoile son énorme consommation quotidienne de weed

On comprend mieux pourquoi il a souvent l'air un peu perché.

On ne cessera jamais de le répéter, la drogue, c'est mal. Si un petit joint de temps en temps ne vous fera probablement pas beaucoup de mal, une consommation plus régulière vous ralentit sérieusement dans votre vie, et peut finir par vous faire de vrais dommages au cerveau, surtout si vous commencez très jeune. D'autant plus que la teneur en THC a considérablement augmenté dans la beuh ou le shit ces dernières années. Mais pour certains, comme Wiz Khalifa, ça semble se passer mieux que pour d'autres.

Un constat à nuancer tout de même puisqu'il y a quelques semaines, le rappeur faisait rire tout Internet avec ses déclarations dans lesquelles il affirmait que la terre était plate pour lui. On dirait donc bien que ça peut vous taper un peu sur le crâne, d'autant plus que lors d'une récente interview pour le Jimmy Kimmel Live!, Wiz Khalifa a détaillé sa consommation quotidienne de beuh, et c'est plutôt impressionnant : environ 30 joints par jour.

J'ai plein de choses à faire. Je fais du sport, j'ai des enfants. Donc plein de trucs différents. Comme quelqu'un l'a très bien dit il y a quelques jours : tu fumes et après tu te challenges toi-même à faire les trucs normaux que tu dois faire pendant la journée. J'aime bien ça.

Il explique que cet "exercice mental" était devenu une habitude lorsqu'il était très jeune. Il affirme que ça l'a notamment beaucoup aidé dans son processus de création musicale. On veut bien le croire, mais pas sûr que ce soit un bon conseil pour les gens avec une vie "normale", qui doivent prendre le volant tous les jours par exemple. Quand on est un rappeur avec chauffeur, forcément, il y a des choses qu'on peut se permettre plus facilement ! Comme faire fumer les enfants de ses potes, ou encore le fait de dire que la terre est plate en interview, par exemple... Si vous êtes un rappeur, on dira que vous êtes perchés, si vous faites ça au taff, on va vous prendre pour un guignol.