Wiz Khalifa : tracklist, date de sortie, on vous dit tout sur son nouvel album

Le rappeur de Pittsburgh va enfin dévoiler "Kush & Orange juice 2", depuis le temps qu'il en parle.

Alors que toutes les vedettes du rap game des années 2010 (Drake, Kid Cudi, Tyler The Creator,...) sont plutôt bien en place, il y en a un qui se fait plutôt discret, depuis plusieurs années maintenant : Wiz Khalifa, qui n'a d'ailleurs pas sorti de projet depuis plus de 3 ans. Il a pourtant continué à envoyer des morceaux, mais ils n'ont franchement pas fait le buzz (à part ceux pour Fast & Furious...), et on a l'impression qu'il est maintenant dans le rap sans vraiment l'être, en mode détente. Heureusement, l'heure du retour est proche : le rappeur a révélé toutes les infos sur "Kush & Orange Juice 2", son album à venir.

Un album qu'il tease depuis plusieurs mois, avec des sorties de singles assez régulièrement, mais sur lequel on n'a eu aucune vraie info jusqu'ici. C'est comme s'il s'en foutait de la promo et qu'il faisait ça juste pour le kiff. Mais désormais ça y est : on connait la date de sortie du projet, qui sera disponible le 18 avril prochain. Et Wiz Khalifa ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a également donné la tracklist de l'album : un 23 titres bien solide, avec quelques noms assez connus dans le tas.

WIZ KHALIFA

KUSH & ORANGE JUICE 2 💿



OFFICIAL TRACKLIST



🚨APRIL 18TH🚨



▫️DON TOLIVER

▫️GUNNA

▫️LARRY JUNE

▫️TY DOLLA $IGN

▫️JUICY J

▫️CURREN$Y

▫️MAX B

➕MORE pic.twitter.com/DQkEDfwkgp — NFR Podcast (@nfr_podcast) April 8, 2025

On retrouvera notamment OT Genasis, Gunna, Terrace Martin, Curren$y, Max B, Juicy J, Larry June, DJ Quik, Smoke DZA, et d'autres noms moins connus, mais globalement, tout ça s'annonce assez intéressant, notamment le titre avec Gunna : on adore comment les deux artistes ont mélangé leur univers, dans un style à la fois très actuel, et bien old school (oui, le titre est déjà sorti).