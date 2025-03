Wiz Khalifa s'associe à Luh Tyler pour "Blinfold"

Un véritable banger !

Wiz Khalifa continue de tenir en haleine ses fans pour son nouvel album. Et quoi de mieux pour ça que de sortir un nouveau single clippé ! Ce jeudi 20 mars, le rappeur légendaire a dévoilé "Blinfold", un titre explosif où il s’associe avec Luh Tyler, l’un des nouveaux talents les plus prometteurs de la scène US.

L’interprète de "Black & Yellow" prouve qu’il maîtrise encore son karaté lyrical, en combinant son flow iconique avec la "Florida Vibe" de Luh Tyler. Le résultat ? Un véritable banger, à ajouter sans attendre dans sa playlist !