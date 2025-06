Lil Durk restera en prison après une demande de libération sous caution !

Et la juge a refusé pour une raison... compréhensible !

Aïe, coup dur pour Lil Durk. Alors que le rappeur de Chicago est toujours en prison depuis plusieurs mois, son procès pour meurtre a été officiellement repoussé à octobre 2025. Une nouvelle qui n’arrange pas ses affaires, surtout après le refus de sa demande de libération sous caution.

Et pourtant, Lil Durk n’avait pas lésiné sur les moyens. Le 28 mars dernier, il sortait son nouvel album "Deep Thoughts" depuis sa cellule, prouvant qu’il restait actif malgré sa détention. Peu de temps après, il soumettait à la juge une demande de libération sous caution accompagnée d’une somme colossale : 4,5 millions de dollars ! De quoi faire réfléchir, non ? Et bien non, la juge a tout simplement refusé catégoriquement.

Pourquoi ? Plusieurs raisons ont été évoquées. D’abord, le montant n’était pas jugé assez élevé compte tenu de la gravité des faits. Ensuite, des rumeurs persistantes indiqueraient que Lil Durk projetait de fuir le pays, et plus précisément de s’exiler à Dubaï pour éviter son procès. Une hypothèse qui a sérieusement inquiété les autorités. Enfin, la juge craint que le rappeur n’intimide des témoins dans le cadre de l’enquête.

Pour rappel, Lil Durk est accusé de complot en vue de commettre un meurtre commandité, une affaire liée à la mort de Saviay’a Robinson, survenue en 2022 à Los Angeles. Des accusations extrêmement lourdes qui pèsent sur sa liberté future. Si le procès prévu en octobre ne le déclare pas innocent, le rappeur pourrait rester derrière les barreaux pour de très longues années.

En attendant, malgré le succès de "Deep Thoughts", Lil Durk va devoir continuer à composer avec les barreaux pour seule audience. La route vers la liberté s’annonce longue… et semée d’embûches.