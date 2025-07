Busta Rhymes au bout du rouleau après avoir écouté un son d'un des artistes de son label

Une vidéo qui a vraiment fait le buzz !

Il doit déjà regretter son investissement ! On connaît le Busta Rhymes rappeur, celui qui a marqué de son empreinte les années 90/2000 avec son fast flow indétrônable, ses clips ultra stylisés et son énergie hors norme. Mais aujourd’hui, même s’il continue à balancer quelques sons de temps à autre, le vétéran new-yorkais semble avoir pris à cœur son rôle de producteur pour faire briller la jeune génération.

Et justement, c’est dans cette dynamique que celui qui s'était récemment rendu à la police après une grosse bagarre a décidé de signer un jeune rappeur prometteur : Kocky Ka. Originaire de Brooklyn, New York, ce dernier a tapé dans l’œil de Busta, qui, malgré les moqueries de certains comme Rohff, a choisi d’investir sur lui pour tenter de l’emmener au sommet, aux côtés des plus grands.

Tout semblait bien parti… jusqu’à ce fameux extrait posté sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on voit Kocky Ka au studio avec Busta Rhymes, entouré d’un crew en feu, tous en train de s’ambiancer sur le morceau. Le son a, à première vue, l’air lourd, ambiance trap new-yorkaise, gestuelle assurée, énergie au max. Mais un détail fait tâche dans cette euphorie : le visage fermé de Busta. Le rappeur de 53 ans semble complètement à côté de la vibe, dépité, presque blasé par ce qu’il entend.

Une réaction qui n’est évidemment pas passée inaperçue. Sur X (ex-Twitter), TikTok ou encore Instagram, les internautes s’en sont donnés à cœur joie, se moquant de Busta Rhymes en affirmant qu’il "regrette déjà d’avoir misé sur Kocky Ka", ou qu’il est "au bout du rouleau" après avoir écouté le son. Les mèmes ont fusé, avec des captures de son expression faciale devenues virales.

Alors bien sûr, ce ne sont que des spéculations. Peut-être que l’artiste légendaire est simplement concentré, fatigué, ou pas très démonstratif quand il écoute un nouveau morceau. Peut-être même qu’il valide le son, mais qu’il a un body language un peu sec. En tout cas, une chose est sûre : Busta Rhymes n’a pas l’air emballé… et ça, les réseaux ne l’ont pas raté.

Affaire à suivre pour Kocky Ka, qui pourrait bien faire mentir tout le monde… ou confirmer les doutes.