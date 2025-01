Busta Rhymes se rend à la police après une grosse bagarre

Une embrouille avec son assistant a visiblement fait péter un câble à Busta.

Busta Rhymes est un peu tombé dans l'oubli ces dernières années, car le rappeur s'est lui-même mis un peu en retrait de la compétition, en continuant à faire du rap un peu old school pendant que le reste de l'industrie est passé à la trap et la drill, avec de l'autotune, ce qui ne correspond pas trop au rappeur de 52 ans avec sa grosse voix. Mais pour ceux qui s'en rappellent, en plus d'être un MC redoutable, capable d'aller chercher Eminem sur le terrain de la vitesse et du flow (très peu de gens vivants sont capables de ça), c'est aussi un sacré puncheur, comme son assistant peut en témoigner. A cause de ça, "Bus-a-Bus" a même dû se rendre à la police... Après Method Man, c'est donc au tour d'un autre ancien de faire parler les poings !

On le sait, Busta Rhymes a beau bien aimer rigoler, il peut être aussi très nerveux et agressif, il ne vaut mieux pas l'emmerder. En 2006, on se rappelle notamment qu'il avait tabassé quelqu'un qui avait craché sur sa voiture. Il avait aussi été interpellé en possession d'une arme à feu non enregistrée et d'une machette. Effrayant, mais pas suffisamment pour faire peur à son assistant, Dashiel Gables, qui aurait passé un peu trop de temps sur son téléphone pendant ses heures de travail.

Résultat, ça a énervé Busta, et c'est une très mauvaise idée, car il fait 1m95, pèse autour de 100 kilos et a tendance à s'énerver assez fort. L'embrouille avec son assistant s'est envenimée, ils en sont venus aux mains, et Busta Rhymes l'a un peu démonté, le laissant avec l'œil gauche complètement gonflé. C'est le New-York Post qui relate les faits, en expliquant également que le jour suivant, Busta Rhymes s'est rendu de lui-même aux autorités. Il a reçu une assignation à comparaître devant le tribunal le 2 février prochain, pour agression, tentative d'agression et harcèlement. Dashiel Gables aurait l'intention de réclamer plusieurs millions de dollars en dédommagement. Affaire à suivre...