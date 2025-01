Method Man aurait agressé l'ex de sa fille

Faut pas embêter Mr. Meth, ni manquer de respect à sa fille apparemment.

Quand on parle de Method Man à des gens de la nouvelle génération, au mieux ils nous parlent de son rôle dans "How High", et au pire, ils ne le connaissent pas du tout. A l'instar de Snoop Dogg, avec qui il a collaboré récemment, Method Man a l'image du tonton un peu cool, qui fume beaucoup de blunts et qui a un gros sens de l'humour. Mais ce n'est qu'une partie de sa personnalité : même s'il a 53 ans, Mister Meth reste un des rappeurs les plus durs de sa génération, un type que quasiment personne n'a jamais osé clasher, et qui est encore en bonne forme physique. L'ex de sa fille, frappé 7 fois au visage, en sait quelque chose.

L'histoire est encore un peu brouillon pour le moment et on manque d'éléments sur le sujet. Mais d'après le New-York Post, le rappeur du Wu-Tang Clan aurait frappé plusieurs fois, à poing fermé, et notamment au visage, un jeune homme de 28 ans du nom de Patrick Sokoya. Un gars qui avait eu, il y a quelques années, une relation avec la fille de Method Man qui ne s'est pas très bien terminée apparemment.

L'homme affirme qu'il a ressenti des vertiges après avoir reçu autant de patates dans la gueule, et une plainte a été enregistrée auprès de la police, qui est intervenue sur les lieux. Mais la victime n'a pas eu besoin d'assistance médicale, et Method Man n'a pas été arrêté par la police. Mais ce qu'on peut retirer tout ça, c'est que même à 53 ans, il ne vaut mieux pas chercher l'embrouille avec Meth, lui qui fait un bon mètre 90.