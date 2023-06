Snoop Dogg et Method Man réagissent au titre de meilleur crew aux BET Awards

Une victoire "bien méritée".

Le 25 juin 2023, Death Row a été sacré vainqueur de la catégorie BET's Greatest Rap Crew of All Time lors des BET Awards 2023 face au label Wu-Tang Clan. Le lendemain, Snoop Dogg a tenu à féliciter le légendaire label de gangsta rap auquel il appartenu dans les années 90 sur Instagram. "Merci. @betawards. Wow", a-t-il écrit en légende d'un article sur Death Row qui disait que le groupe a remporté "le championnat pour mettre fin à tous les championnats".

Membre du Wu-Tang Clan, Method Man n'a pas regretté que son label ait perdu le titre, puisqu'il a félicité Snoop et le reste de la famille Death Row dans la section des commentaires de l'article. "Bien mérité !!!", a-t-il écrit avec deux emojis de feu.

Cette victoire intervient peu de temps après que Snoop Dogg a remis à son ancien collaborateur du label Death Row, Dr. Dre, le premier prix de l'icône du hip-hop lors des ASCAP Rhythm & Soul Music Awards à Los Angeles, le jeudi 22 juin.

"Il n'y a personne comme Dr. Dre", a-t-il déclaré. "C'est presque injuste de voir combien de fois il a révolutionné la musique. Si Dre n'avait été qu'un membre de N.W.A., nous nous souviendrions toujours de lui. S'il nous avait seulement donné The Chronic, il serait toujours une légende du hip-hop. "Il a remporté huit Grammys, vendu des millions de disques, fondé certaines des entreprises les plus prospères du monde de la musique, mais Dr Dre n'a jamais cessé de travailler. [Il n'a jamais cessé de faire avancer la musique. Et je peux honnêtement dire que Dr. Dre a changé ma vie à bien des égards (...) Il y a une raison pour laquelle je reviens toujours vers Dr. Nous faisons de la magie ensemble. Cela fait plus de trois décennies que nous faisons cette merde, et nous sommes toujours là. Croyez-moi, le meilleur reste à venir".

Pour arriver en finale de cette compétition, Wu-Tang Clan a battu sur la côte est Dreamville, Native Tongues, Juice Crew, Bad Boy Records, Ruff Ryders, Roc-A-Fella, G-Unit, G.O.O.D. Music, St. Lunatics, Shady Records, Bone Thugs-n-Harmony, the Soulquarians, Griselda, Hypnotize Minds et CMG sur le chemin de la finale.

À l'Ouest, Death Row a battu Hieroglyphics, N.W.A, Soul Assassins, TDE, Odd Future, Sick Wid It, Dangerous Crew, YMCMB, Grand Hustle, No Limit, Rap-A-Lot, Quality Control, So So Def, MMG et Dungeon Family.