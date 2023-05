Snoop Dogg annonce le programme des festivités pour les 30 ans de "Doggystyle"

Les places seront mises en vente le vendredi 5 mai 2023 à 10 heures.

Snoop Dogg s'apprête à fêter le 30ème anniversaire de son premier album "Doggystyle" en donnant deux concerts à Los Angeles avec Dr Dre. Les 27 et 28 juin 2023, les légendes du rap de la côte ouest se produiront au Hollywood Bowl, où ils seront accompagnés par le chef d'orchestre Derrick Hodge. Pour ce projet, Dr Dre est présenté comme le producteur des spectacles. Ils seront également rejoints par une foule d'invités spéciaux qui n'ont pas encore été annoncés. Les billets seront mis en vente vendredi 5 mai à 10 heures, heure locale, sur le site web du Hollywood Bowl.

L'album "Doggystyle" est sorti en novembre 1993. Il comprenait les tubes ""Who Am I ? (What's My Name ?)" et "Gin and Juice", ainsi que des feats de Nate Dogg, Warren G, Tha Dogg Pound et d'autres. L'album a été principalement produit par Dr. Dre - dont le premier album "The Chronic" a révolutionné le rap l'année précédente - et a été une pièce maîtresse dans la popularisation de la musique G-Funk et de Death Row Records.

"Doggystyle" a débuté à la première place du Billboard 200 avec plus de 800 000 ventes la première semaine, ce qui en a fait l'album de rap le plus rapidement vendu à l'époque, jusqu'à ce que The Marshall Mathers LP d'Eminem pulvérise ce record en 2000 en écoulant un nombre stupéfiant de 1,78 million d'exemplaires la première semaine.

Pour rappel, Snoop Dogg a annoncé l'année dernière qu'il allait sortir un nouvel album produit par Dr Dre.

"Je vais vous dire ceci, vous êtes le premier à l'entendre : Dr. Dre et moi travaillons sur un album depuis deux mois (...) Il sera terminé en novembre. Il est produit par Dr. Dre, c'est notre 30ème anniversaire de Doggystyle. Et le nom de l'album est Missionary". avait révélé l'artiste sur le podcast Know Mercy de Stephen A. Smith.

À la question de Smith : "Pourquoi ce nom ?" Snoop a répondu : "Le premier album s'appelait Doggystyle", ce qui a provoqué un éclat de rire de la part de la personnalité sportive. "C'est magnifique. J'adore ça, mec", a commenté Smith.